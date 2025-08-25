Conciertos, encierros y actividades culturales marcan el arranque de las fiestas patronales de Illescas

Illescas combina tradición y modernidad con actividades como el Illescas Holi y el Festival de Música Urbana. Más información: Las mejores orquestas del país, Paco Candela, festivales y toros: Illescas desvela el programa de sus Fiestas 2025

Illescas (Toledo) ya vive sus Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de la Caridad, que se celebrarán hasta el próximo martes, 2 de septiembre.

El arranque de la programación tuvo lugar este domingo con la tradicional comida-homenaje a las personas mayores de la localidad, organizada por el Ayuntamiento, un gesto con el que se dio inicio a unos días de convivencia, tradición y alegría compartida.

El programa de fiestas combina tradición, cultura, actividades infantiles y música en directo, con escenarios repartidos por distintos puntos del municipio.

Comida popular en Illescas

Del 26 al 28 de agosto, el centro urbano y el barrio del Señorío acogerán el festival dCALLE, con espectáculos circenses y teatrales a cargo de compañías como Nacho Villar Producciones, Alas Circo Teatro, BotProject, Asaco Producciones, entre otros.

Programación

El 29 de agosto se dará el comienzo oficial a las fiestas con el pregón, que este año correrá a cargo del Servicio de Ayuda a Domicilio de los Servicios Sociales Municipales, en la plaza de los Hermanos Fernández Criado.

La jornada contará con conciertos de Paco Candela y El Último Guateque, además del Illescas Emotion Festival en el Recinto Ferial. Previamente, las plazas del Corralón y de los Hermanos Fernández Criado acogerán actuaciones de DeSingles, Flamencopatía y Flasbacks.

El sábado 30 de agosto, víspera del Día Grande, se celebrarán actividades infantiles, el desfile de Gigantes y Cabezudos y la décima edición del Toro de Cajón.

Por la noche, los fuegos artificiales precederán a la actuación de la orquesta La Misión y a la Fiesta Brillo 4-20.

El domingo 31, la música será protagonista con el gran espectáculo de la orquesta Panorama en el Recinto Ferial y un Festival de Música Urbana.

El lunes 1 de septiembre, la jornada comenzará con el Toro del Aguardiente y un encierro. Al mediodía, la Banda de Música "Manuel de Falla" ofrecerá su tradicional concierto, seguido por la corrida de toros en la tarde.

Finalmente, el martes 2 de septiembre, las fiestas se despedirán con un encierro, actividades infantiles en el Señorío, otro desfile de Gigantes y Cabezudos y el colorido Illescas Holi.

El broche final será en la plaza de los Hermanos Fernández Criado con un concierto de la Banda de Música "Manuel de Falla" y las voces finalistas del concurso local "Pero ¿qué me estás cantando?"

Seguridad y prevención

El Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo especial de seguridad, con la colaboración de la Policía Local, Cruz Roja Juventud y el Centro de la Mujer.

Se pondrá especial atención a la prevención de agresiones sexuales, para lo que se instalará un Punto de Información específico durante las noches del 29 y 30 de agosto.