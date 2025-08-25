Feria y Fiestas de Illescas 2025

Feria y Fiestas de Illescas 2025

Toledo

Conciertos, encierros y actividades culturales marcan el arranque de las fiestas patronales de Illescas

Illescas combina tradición y modernidad con actividades como el Illescas Holi y el Festival de Música Urbana.

Illescas (Toledo) ya vive sus Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de la Caridad, que se celebrarán hasta el próximo martes, 2 de septiembre.

El arranque de la programación tuvo lugar este domingo con la tradicional comida-homenaje a las personas mayores de la localidad, organizada por el Ayuntamiento, un gesto con el que se dio inicio a unos días de convivencia, tradición y alegría compartida.

El programa de fiestas combina tradición, cultura, actividades infantiles y música en directo, con escenarios repartidos por distintos puntos del municipio.

Comida popular en Illescas

Del 26 al 28 de agosto, el centro urbano y el barrio del Señorío acogerán el festival dCALLE, con espectáculos circenses y teatrales a cargo de compañías como Nacho Villar Producciones, Alas Circo Teatro, BotProject, Asaco Producciones, entre otros.

Programación

El 29 de agosto se dará el comienzo oficial a las fiestas con el pregón, que este año correrá a cargo del Servicio de Ayuda a Domicilio de los Servicios Sociales Municipales, en la plaza de los Hermanos Fernández Criado.

La jornada contará con conciertos de Paco Candela y El Último Guateque, además del Illescas Emotion Festival en el Recinto Ferial. Previamente, las plazas del Corralón y de los Hermanos Fernández Criado acogerán actuaciones de DeSingles, Flamencopatía y Flasbacks.

El sábado 30 de agosto, víspera del Día Grande, se celebrarán actividades infantiles, el desfile de Gigantes y Cabezudos y la décima edición del Toro de Cajón.

Panorama en Olías

Por la noche, los fuegos artificiales precederán a la actuación de la orquesta La Misión y a la Fiesta Brillo 4-20.

El domingo 31, la música será protagonista con el gran espectáculo de la orquesta Panorama en el Recinto Ferial y un Festival de Música Urbana.

El lunes 1 de septiembre, la jornada comenzará con el Toro del Aguardiente y un encierro. Al mediodía, la Banda de Música "Manuel de Falla" ofrecerá su tradicional concierto, seguido por la corrida de toros en la tarde.

Imagen de archivo de la Fiesta del Milagro en Illescas.

Finalmente, el martes 2 de septiembre, las fiestas se despedirán con un encierro, actividades infantiles en el Señorío, otro desfile de Gigantes y Cabezudos y el colorido Illescas Holi.

El broche final será en la plaza de los Hermanos Fernández Criado con un concierto de la Banda de Música "Manuel de Falla" y las voces finalistas del concurso local "Pero ¿qué me estás cantando?"

Seguridad y prevención

El Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un protocolo especial de seguridad, con la colaboración de la Policía Local, Cruz Roja Juventud y el Centro de la Mujer.

Se pondrá especial atención a la prevención de agresiones sexuales, para lo que se instalará un Punto de Información específico durante las noches del 29 y 30 de agosto.