Estos son los nuevos caminos que la Diputación de Toledo incorporará a su Red Provincial de Senderos

La Diputación de Toledo ha aprobado la creación de seis nuevos senderos de pequeño recorrido dentro de su Red Provincial de Senderos. Los proyectos seleccionados han sido elegidos tras un proceso de valoración técnica y recibirán el respaldo de la institución provincial tanto en señalización como en equipamiento.

Los nuevos itinerarios son el Sendero "Ruta de los Balcones", en el municipio de Navamorcuende; el Sendero "Ruta Calderina-Oreganal", en Urda; el Sendero "Viajes del Agua Qanats", en Ocaña; el Sendero "De los Manantiales", en Aldea en Cabo; el Sendero "Hoz de Carboneros", en Navahermosa; y el Sendero "Barranco del Lobo", en Madridejos.

Cada uno de los senderos estará dotado de señalización homologada por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM). Además, contará con elementos informativos, cartelería, sistemas de georreferenciación y soporte digital.

De esta forma, la Red de Senderos de Toledo queda conformada por un total de 60 rutas: el gran recorrido "Camino de Guadalupe", 55 senderos de pequeño recorrido y cuatro senderos locales.

"Los nuevos senderos contribuirán a potenciar el conocimiento del patrimonio natural y cultural de los municipios de la provincia dinamizando el mundo rural, impulsando el turismo rural y fomentando la actividad deportiva y hábitos saludables", ha expresado la Diputación.