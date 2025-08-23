La Unidad de Daño Cerebral de Toledo tendrá 40 camas para hospitalización y 40 plazas de rehabilitación ambulatoria

Estado actual del pabellón 3 de la residencia 'San José', cerrado desde 2009. Javier Longobardo

Toledo contará próximamente con una infraestructura sociosanitaria pionera. La Unidad de Daño Cerebral de Toledo, impulsada por la Diputación Provincial, dispondrá de 80 plazas: 40 camas para hospitalización de media y larga estancia y 40 plazas para rehabilitación ambulatoria integral. Así lo detalla el Plan Funcional del recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

El centro se ubicará en el pabellón 3 de la Residencia Social Asistida San José, situada en el barrio de Azucaica y propiedad de la institución. El edificio, en desuso desde 2009, será demolido antes del inicio de las obras de construcción del nuevo, tras la licencia concedida por el Ayuntamiento de Toledo el pasado 22 de julio.

Por otro lado, y con trámite de urgencia, la Diputación ya ha licitado la redacción del proyecto de obras, la dirección facultativa y la coordinación de los trabajos, con un presupuesto cercano a 600.000 euros. Esta fase técnica constituye el paso previo a la licitación definitiva de la nueva construcción.

Plano de la infraestructura, que cuenta con cinco pabellones y amplios jardines y estancias comunes.

Distribución de las estancias

En materia asistencial, el Plan Funcional del recurso contempla que el área de hospitalización constará de dos unidades independientes con 20 habitaciones dobles de uso individual cada una, sumando un total de 40 camas. Las estancias estarán diseñadas "para garantizar confort, privacidad y atención personalizada".

La superficie destinada a hospitalización será de 1.200 metros cuadrados, con una zona común de 200 metros cuadrados adicionales para pacientes, familiares y personal sanitario.

Rehabilitación integral

La zona ambulatoria, de 900 metros cuadrados, tendrá capacidad para atender a 40 pacientes al día: 25 en rehabilitación funcional y 15 en estimulación cognitiva.

Contará con consultas externas, unidad de estimulación funcional y cognitiva, y hospital de día. También con áreas de fisioterapia, logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional y recreativa. Además, un gimnasio equipado con tecnología robótica y convencional con tres salas para terapias específicas: presoterapia, TENS y magnetoterapia.

El centro también contempla la construcción de una piscina cubierta para terapia acuática de ocho metros por 2,3 metros y una profundidad de 1,25 metros.

Jardines del centro sociosanitario dependiente de la Diputación de Toledo. Javier Longobardo

El centro integrará jardines terapéuticos, rampas, suelos con diferentes texturas y dispositivos que favorecerán la rehabilitación sensorial y motora. Además, contará con aparcamiento específico para pacientes ambulatorios y mejorará la accesibilidad del entorno.

Los datos

En Castilla-La Mancha, más de 20.000 personas conviven con daño cerebral adquirido, y solo en la provincia de Toledo son más de 7.000 afectados por esta patología, lo que representa cerca del 1 % de la población general, tal y como refleja el documento.

El 65 % de los casos se da en personas mayores de 65 años, un grupo demográfico que en Toledo ya representa el 19 % de la población total, que asciende a 741.256 habitantes.

Más mayores en 2039

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), contempladas en el Plan Funcional, para el año 2039 la población de la provincia aumentará hasta 875.256 habitantes. De estos, el 25 % serán mayores de 65 años.

Este incremento es un factor fundamental para dimensionar los recursos necesarios, como la creación de esta nueva Unidad de Daño Cerebral.

Entrada de la residencia. Javier Longobardo

Solo en Guadalajara

Actualmente, en toda la comunidad autónoma solo existe el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), dedicado al tratamiento de esta patología. Este centro puede tratar a unos 200 pacientes al año, según el Plan Funcional.