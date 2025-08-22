Mal olor y suciedad por culpa de unos vertidos ilegales en un pueblo de Toledo: Ayuntamiento pide colaboración

Vertidos ilegales en las aguas de la depuradora de Camuñas (Toledo) Ayuntamiento de Camuñas

La población de Camuñas (Toledo) vive momentos de preocupación debido a los continuos malos olores que emanan de la depuradora municipal.

Ante la alarma social, el Ayuntamiento inició hace semanas una serie de investigaciones para determinar el origen de estos olores anormales y puntuales que afectaban al pueblo.

Tras las primeras inspecciones y en coordinación con la empresa que controla la calidad de las aguas y los vertidos, se ha descubierto que los malos olores están provocados por vertidos ilegales de grasas y aceites pesados en la red de saneamiento municipal.

Este tipo de residuos altera el ecosistema de las balsas de decantación y provoca la muerte de las bacterias encargadas de depurar el agua y controlar los olores, comprometiendo el correcto funcionamiento de la depuradora.

Denuncias previas

El Ayuntamiento tiempo atrás informó de los hechos a la Guardia Civil y, en concreto, al SEPRONA, que se personó en las instalaciones para iniciar la investigación tras la denuncia presentada en el cuartel de Villafranca de los Caballeros.

Desde entonces, se tomaron medidas para controlar la calidad de los vertidos y evitar daños mayores al sistema de depuración, así como recabar pruebas que permitan identificar a los responsables.

A pesar de estas acciones, los empleados municipales han constatado que recientemente se han producido nuevos vertidos ilegales, similares a los detectados hace poco más de un mes.

La repetición de estos hechos ha generado alarma y preocupación entre los vecinos, y sugiere que podrían tratarse de actos de sabotaje intencionados.

Impacto ambiental y sanitario

Los vertidos ilegales no solo generan molestias por el olor, sino que también alteran gravemente la calidad del agua depurada, afectando la estabilidad biológica de las balsas y poniendo en riesgo la salubridad y el bienestar de la población.

El Ayuntamiento subraya que estos actos son un grave perjuicio para toda la comunidad, y recuerda que la depuradora es un servicio esencial para la salud pública y la conservación del entorno.

El mal funcionamiento de las instalaciones puede tener consecuencias a largo plazo en la biodiversidad acuática, en la correcta depuración de aguas residuales y en la calidad del agua que se devuelve al medio ambiente.

Por ello, la detección temprana y la denuncia ciudadana son fundamentales para minimizar daños y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Colaboración ciudadana

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a todos los vecinos para que colaboren con las autoridades en la identificación de los responsables.

Cualquier persona que haya observado alguna actividad sospechosa cerca de la depuradora o tenga información sobre los vertidos puede comunicarse directamente con el Consistorio.