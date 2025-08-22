Los trenes de media distancia entre Talavera de la Reina y Madrid volverán a terminar en Atocha desde el lunes

Los trenes de media distancia entre Talavera de la Reina y Madrid retomarán la normalidad en su recorrido a partir de este lunes 25 de agosto y terminarán en Atocha. Una decisión tomada debido a que las obras de mejora de la estación avanzan a buen ritmo, ya que en principio se había decidido que la vuelta sería el 30 de agosto.

Según Renfe, el plan alternativo de transporte que se había establecido entre las estaciones de Atocha y Leganés se realizará tan solo durante este fin de semana.

Las actuaciones que Adif está desarrollando en la estación de Atocha permitirán la ampliación de la capacidad del túnel de Sol y mejorarán la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid.

Parada en Leganés

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, los viajeros afectados podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de Cercanías.

La empresa explicó que los trenes de larga distancia, como los Alvia Extremadura-Talavera-Madrid, no verían modificado su paso por la estación madrileña.