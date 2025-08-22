Talavera de la Reina presenta el cartel taurino de sus fiestas de San Mateo: seis toros para Morenito de Aranda

La corrida de toros de las fiestas de San Mateo de Talavera de la Reina (Toledo) estará protagonizada por el torero burgalés Morenito de Aranda, que lidiará seis astados.

El Ayuntamiento de Talavera ha presentado este jueves el cartel del evento taurino, que se celebrará el próximo 20 de septiembre en la plaza de toros de La Caprichosa.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que este evento "volverá a situar a la ciudad como referente en el mundo de la tauromaquia".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del equipo de Gobierno con la celebración de unas ferias que combinan "tradición cultura, espectáculo y que cada año atraen a un gran número de visitantes".

El precio de las entradas oscilará entre 20 euros y 110 euros.