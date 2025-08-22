Cortes en el suministro de agua en la zona del Valle de Toledo tras reventar una tubería

El Ayuntamiento de Toledo ha informado del corte de suministro de agua en la zona del Valle por el reventón de una tubería.

La situación afecta al Parador y al Kiosko Base. El tiempo estimado para que se restablezca el suministro es de unas seis horas.

Fuentes municipales han informado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM que se ha dado aviso a la Guardia Civil por si fuera necesario cortar un carril de la carretera debido al agua que sale de la tubería.

Reventón en el Casco

El actual reventón ha ocurrido después de que el pasado miércoles ocurriese lo mismo con una tubería del abastecimiento general del Casco Histórico, provocando que el agua discurriese hasta el Puente de San Martín.

La rotura tuvo lugar a la altura del número 15 de la calle San Juan de los Reyes y obligó a cortar el suministro en varias calles aledañas.