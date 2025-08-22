El alcalde de Noblejas seguirá con su huelga de hambre y anuncia protestas en Toledo: "La lucha continúa"

El alcalde de Noblejas (Toledo), el socialista Agustín Jiménez, ha anunciado que persistirá en su huelga de hambre iniciada el pasado lunes para reclamar la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en la localidad. Una decisión que ha tomado pese a las recomendaciones de su médico para parar.

"Aquí no hay héroes ni villanos. Al fin y al cabo, es una huelga de hambre burguesa, porque huelga de hambre es lo que pasan y sufren los niños, las mujeres y los hombres en Sudán, en el Congo, en Palestina, en Gaza, en Mali y en tantos aquellos territorios de donde huyen miles y miles de seres humanos", ha expresado el regidor.

Para Jiménez, "a la vista de todas estas golferías que se producen en estos días", ha aprovechado para pedir que Emiliano García-Page adelante las elecciones, "para ver lo que piensan de él los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

Por su parte, el teniente de alcalde del municipio, Ángel Antonio Luengo, ha anunciado concentraciones y movilizaciones frente a la Consejería de Educación y frente a la sede de la presidencia de la Junta. "No nos vamos a rendir. No vamos a parar y esto no es una lucha perdida. La lucha continúa", ha expresado.

Reivindicación de 2008

Luengo ha recordado que esta reivindicación se remonta a hace 17 años, con la petición de terrenos municipales que solicitó la Junta al Ayuntamiento para la construcción del centro, "aprobado después en 2011 por el Gobierno de José María Barreda".

El teniente de alcalde ha desvelado también una secuencia de conversaciones por WhatsApp con el anterior consejero de Educación, Ángel Felpeto. "¿Por qué iba un consejero, una vez cesado, a trabajar de la mano de nuestro Ayuntamiento de forma leal, responsable y con rigor, si no es porque no había ninguna duda, ni tacha jurídica, ni legal, ni técnica?", ha preguntado.

"Han mentido. Están mintiendo. Como también mienten a miles de socialistas en nuestra región y a cuantos compran su conciencia con cargos y nóminas. Han construido un falso relato en torno a Noblejas. Han querido indisponernos con alcaldes y alcaldesas, con concejales y concejalas y hoy ha quedado demostrado para siempre la falacia de quienes sólo admiten la crítica más feroz cuando son ellos quienes la profieren, pero nunca lo acepta cuando la reciben", ha criticado.

Dimisiones

Luego ha solicitado la dimisión del delegado provincial de Educación "por mentir", una petición que ha extendido a la consejera portavoz, Esther Padilla, y al consejero de Educación, Amador Pastor.

"Si tenemos que ir a los tribunales a denunciar que el patrimonio municipal de los ciudadanos de Noblejas es sagrado porque con nuestro esfuerzo y nuestro dinero lo construimos y que los perjuicios patrimoniales generados por este ejercicio de sectarismo, lo haremos", ha asegurado.

Por último, ha indicado que "si no hay rectificación, Noblejas pedirá la dimisión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page".

Carta de la Junta

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, la Junta ha remitido una carta al alcalde descartando el nuevo centro debido a que "no existe un incremento en las matrículas que justifique la petición" del Consistorio.

No obstante, el consejero ha mostrado su intención de "recabar información que permita avanzar en el análisis de nuevas o futuras necesidades de escolarización del alumnado en la localidad".

Además, ha emplazado al regidor a mantener una reunión presencial para tratar el asunto y que presente información que justifique su petición.