Muere fulminado por un infarto un turista sueco de 65 años en una calle del Casco Histórico de Toledo

El suceso se produjo en la plaza de la Puerta Nueva, cerca de la Puerta del Vado.

Suceso trágico en el Casco Histórico de Toledo. Un turista sueco, de 65 años, murió tras caer fulminado por un infarto en plena calle, en las inmediaciones de la Puerta del Vado, a las 18:20 horas de este miércoles.

Según informan desde el 112, el hombre se desvaneció y entró en parada cardiorrespiratoria en la plaza de la Puerta Nueva. Se le intentó reanimar hasta la llegada de los sanitarios, sin conseguirlo.

El varón ya estaba muerto cuando llegó la UVI móvil para su atención, por lo que únicamente pudo certificar el fallecimiento.

Desde el Ayuntamiento de Toledo indican que la Policía Nacional ha iniciado una investigación, al tomar las competencias en esta materia por tratarse de una muerte en vía pública.

Cada día mueren entre una y dos personas por causas naturales en la calle en Castilla-La Mancha, cifran fuentes del 112.