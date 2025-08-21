Convocan una protesta para pedir la construcción del tramo ferroviario Mora - Alcázar en la línea Madrid - Jaén

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PCM) ha solicitado reuniones con los gobiernos de Castilla-La Mancha y Andalucía para que se posicionen a favor de la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar de San Juan-Jaén y la estación 'Madridejos-Consuegra'.

Por ello, han convocado una protesta este sábado frente al Campo de Fútbol Nuevo de Madridejos, a partir de las 22.30 horas, justo antes de la actuación de la 'Orquesta Panorama', para aprovechar la afluencia de público y dar visibilidad a esta demanda.

Según el portavoz de la plataforma ferroviaria, José Damián García-Moreno, el colectivo ha alertado de que el Ministerio de Transportes plantea que la conexión de la alta velocidad entre Madrid y Jaén se realice a través de la localidad cordobesa de Montoro, lo que "dejaría fuera a la comarca toledana y supondría un grave perjuicio para sus municipios".

"Esta infraestructura, aprobada desde hace más de una década, es clave para vertebrar el territorio y frenar la despoblación", ha afirmado.

"Una oportunidad"

García-Moreno detalla que el objetivo es garantizar que la nueva línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén incluya parada en esta zona, algo que la Plataforma ha considerado "clave" para frenar la despoblación y mejorar la conexión territorial y que permitiría situar a Madridejos y Consuegra a 45 minutos de Madrid en tren. Además, abriría nuevas rutas hacia Toledo, Ciudad Real, Jaén y Albacete, pasando por Mora, Madridejos, Consuegra, Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Linares-Baeza.

Por ello, el colectivo ha iniciado contactos con alcaldes de ambas comunidades y con representantes políticos de distintos partidos para sumar apoyos y ha insistido en que esta línea es "una oportunidad para unir La Mancha toledana con el resto del país".

"La voz de los pueblos debe ser escuchada y atendida por las administraciones autonómicas, que tienen capacidad para influir en el diseño final de la línea ferroviaria", ha sentenciado.