Una tubería revienta en el Casco Histórico de Toledo y convierte el Puente de San Martín en un río

Agua cayendo por los aliviaderos del Puente de San Martín en Toledo.

Un puente convertido en un río. Aunque pueda parecer una contradicción, algo así es lo que ha ocurrido en la tarde de este jueves en las inmediaciones del Puente de San Martín de Toledo.

El reventón de la tubería de abastecimiento general del Casco Histórico, que baja desde el Cerro de los Palos, ha provocado que el agua haya discurrido hasta el puente y haya comenzado a desaguar por sus aliviaderos.

La imagen ha sorprendido tanto a toledanos como a turistas, algunos de los cuales estaban esperando su turno o justo después de haber saltado por la tirolina.

Corte de suministro

Fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM han confirmado que la rotura se ha producido a la altura del número 15 de la calle San Juan de los Reyes.

En estos momentos, los operarios de Tagus están trabajando en la reparación de esta incidencia que ha obligado a cortar el suministro en las calles Potro, Travesía del Potro, Almofala, Bajada de Antequeruela y Bajada Puerta Nueva.

Estas mismas fuentes agregan que el tiempo estimado de reparación sobrepasará la hora y que posiblemente los cortes afecten a más calles del Casco.

Respecto a las incidencias en el tráfico, la Policía Local ha perimetrado las zonas afectadas pero no ha sido necesario el corte de ninguna calle.