El Ayuntamiento celebra el "éxito rotundo" de la Feria de Toledo: "Tenemos capacidad para acoger a miles de personas"

Se acabó la feria de agosto de Toledo y toca sacar conclusiones. El concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, hace un balance triunfalista: "Las fiestas han sido un éxito rotundo y ya estamos trabajando para que las próximas sean mejores aún".

El edil ha destacado la acogida de la ciudad a las celebraciones organizadas en honor a la Virgen del Sagrario. "Han vuelto a demostrar la grandeza de Toledo, la fuerza de sus tradiciones y la capacidad de nuestra ciudad para acoger a miles de personas en un ambiente de alegría, cultura y devoción", ha defendido.

Se reafirma en el "éxito absoluto de cada una de las actividades programadas" contando "con una asistencia masiva" gracias a la que "vecinos y visitantes han disfrutado de un calendario variado y para todos los públicos".

García-Toledano ha insistido en que “las carpas han venido para quedarse y han llenado muchos días su aforo junto a las tres terrazas”. Con ello, ha recalcado, “hemos impulsado la Peraleda, que se consolida como un lugar de ocio de toda la provincia”.

Felicitación a Protección Civil

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha visitado este miércoles las instalaciones de Protección Civil en el Parque de Bomberos y ha felicitado a sus voluntarios por el trabajo realizado estos días, según informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

La vicealcaldesa Inés Cañizares ha visitado este miércoles las instalaciones de Protección Civil.

“Siempre han estado donde se les necesitaba, garantizando un apoyo sanitario, interviniendo en actos donde hay masificación, atendiendo lipotimias, golpes de calor y todas estas circunstancias que se producen en verano y más teniendo en cuenta las altísimos temperaturas que hemos padecido estos días”, ha añadido.

Cañizares ha intercambiado impresiones con los efectivos y ha aprovechado su visita para "escuchar las reivindicaciones" del colectivo, centradas en la necesidad de un vehículo de mayor capacidad para agilizar sus actuaciones.