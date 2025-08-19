Los diez pueblos de Toledo sin agua potable desde este lunes podrán beber del grifo "a última hora de esta tarde"

Los diez pueblos de la mancomunidad de servicios Cabeza del Torcón, en Toledo, recuperarán el servicio de agua potable "a última hora de esta tarde", según informan a EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM desde la empresa Aqualia, responsable de su gestión.

La compañía ya ha reparado la avería en una bomba de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) detectada la mañana de este lunes, lo que propició restricciones desde las 09:30 horas a los municipios de Cuerva, Casasbuenas, Pulgar, Noez, Gálvez, Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, San Pablo de los Montes, Totanés y San Martín de Montalbán. En total suman unos 14.000 habitantes.

La empresa prevé que antes de las 48 horas desde el inicio de los trabajos de reparación se pueda beber agua del grifo, reduciendo el plazo inicial estimado en "72 horas". "Hay que ir suministrando agua potable paulatinamente", explican.

Desde Aqualia agradecen, en declaraciones a este medio, "la comprensión" de los vecinos y los negocios afectados y la implicación de los ayuntamientos. "Informaron desde primera hora y eso reduce el malestar y la incertidumbre de las personas", explican.