Traspasan una heladería y una vivienda en pleno Casco de Toledo por solo 25.000 €: "Oportunidad única"

Foto de la heladería que se traspasa en la calle Tornería de Toledo. Idealista

Encontrar una vivienda o un negocio a un precio de venta/alquiler asequible se ha convertido en una tarea imposible en ciudades turísticas como Toledo. Sin embargo, el portal Idealista alberga un chollo inmobiliario: traspasan una heladería con vivienda incluida en pleno casco histórico de la capital regional por un módico precio de 25.000 euros.

Este local de 40 metros cuadrados, que permanece en activo, se ubica en la calle Tornerías, una de las zonas más transitadas de Toledo. El anuncio ofrece un contrato de alquiler de diez años con una renta mensual de tan solo 367 euros que incluye la heladería y el domicilio situado en las plantas superiores.

El actual propietario, natural de Avilés (Asturias), explica que el traspaso se debe a su reciente retorno a su tierra natal. "Yo soy asturiano. Después de unos años, he vuelto a mi casa, por eso lo vendo", explica a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Exterior del local.

El dueño asegura que "es una oportunidad única" ya que "un apartamento en el casco de Toledo mínimo son 450 euros, y un local en esa calle mínimo son 700. Aquí lo llevas todo por 367 y con el negocio funcionando", subraya.

En cuanto al precio del traspaso, que es de 25.000 euros, aclara que hay que sumarle "un pequeño porcentaje (entre un 10 y un 15%) que corresponde al propietario del inmueble".

Cartel de venta/alquiler colocado en la fachada de la heladería.

Encima de la heladería, se ubica la citada vivienda que se divide en dos plantas y cuenta con un aseo, una cocina, salón, aire acondicionado, calefacción y almacén.

Sin duda, esta oportunidad de negocio es muy atractiva ya que los helados son un producto muy demandado tanto por los turistas como por los vecinos de Toledo, sobre todo ahora en los meses de verano.