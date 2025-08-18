Rafael González se convertirá en el nuevo gerente del CPEIS en la Diputación de Toledo

Relevo al frente delConsorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) de la Diputación de Toledo. Rafael González se convertirá en el nuevo gerente en sustitución de Ángel Galán, quien ha venido ostentando este cargo hasta hace pocos días.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, la decisión ya ha sido tomada por la administración que preside Conchi Cedillo y tendrá carácter oficial en breve.

Rafael González Casero es funcionario y hasta ahora desempeñaba su trabajo como técnico del Departamento de Personal del ente provincial. Con anterioridad, también ha trabajado como Policía Local en Escalona y es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El CPEIS, que en el actual gobierno provincial es competencia del vicepresidente cuarto, Juan Carlos Sánchez, gestiona en la actualidad ocho parques de bomberos por toda la provincia, el último de ellos inaugurado el pasado mes de julio en Villarrubia de Santiago.