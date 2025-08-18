Gema, panadera en Pulgar (Toledo), uno de los pueblos sin agua potable: "Tenemos reserva para un día o dos como mucho"

"Necesitamos agua para producir el pan". Así lo explica Gema, de 42 años, panadera del pueblo toledano de Pulgar, de 1.600 habitantes, uno de los afectados por las restricciones en el suministro de agua para consumo humano, desde primera hora de este lunes, por una avería en la potabilizador de la mancomunidad de servicios del Torcón, en la provincia de Toledo.

"Tenemos un depósito con reservas para uno o dos días como mucho", indica esta mujer, encargada de regentar junto a su hermano la panadería El Horno de la Abuela Inocencia, un negocio familiar con más de tres décadas de trayectoria, tras pasar de una generación a otra.

La incidencia les pilló con el tanque de almacenaje "lleno", pero no saben si podrán aguantar "las 72 horas" estimadas por Aqualia, la empresa gestora del servicio, para reparar el fallo en una de las bombas de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) afectada, tal y como informaron a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

"De momento podemos aguantar, pero no sé si hasta el jueves. Necesitaremos agua embotellada", recalca. Y es que, en el establecimiento producen unas 200 barras diarias, que venden en la tienda ubicada en la calle del Prado, cerca de la céntrica plaza de la Constitución.

Hogar del pensionista en San Pablo

Algo similar explica Estrella, de 52 años, regente del hogar del pensionista de San Pablo de los Montes, otro de los pueblos afectados, también de poco más de 1.600 habitantes.

Estella, en el hogar del pensionista de San Pablo de los Montes.

Este establecimiento es punto de encuentro y reunión en el pueblo, especialmente de los más mayores. "Hemos podido servir cafés porque rellenamos con garrafas, pero afecta a los bares y restaurantes. Se pasa regular", explica.

El hogar se ha convertido en un punto de información durante toda la jornada. "Hemos ido informando a los vecinos y la mayoría ha hecho acopio de las fuentes del pueblo, que tenemos varias", añade.

"Estamos acostumbrados porque tenemos cortes de agua de vez en cuando", comenta. Y se lamenta: "Algunos vecinos han comentado que estaban mal de la barriga, quizá era por esto", concluye.

La mancomunidad de servicios Cabeza del Torcón, en Toledo, afecta a los municipios de Cuerva, Casasbuenas, Pulgar, Noez, Gálvez, Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, San Pablo de los Montes, Totanés y San Martín de Montalbán, que en total suman unos 13.000 habitantes.