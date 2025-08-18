Desalojo por gas pimienta, seis denuncias por alcoholemia y dos por drogas: Balance del fin de semana en la Feria de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo hace un balance de normalidad del fin de semana fuerte de la Feria de agosto. "No ha habido problemas de seguridad, sino incidentes aislados", defiende el portavoz municipal, Juan José Alcalde, en respuesta a la petición de explicaciones del PSOE por la "falta de seguridad" en La Peraleda.

El Gobierno municipal ha explicado que se produjo el desalojo en las carpas de La Peraleda la madrugada del viernes al sábado, en torno a las 3:30 horas, después de que un joven arrojase gas pimienta en el interior de uno de los establecimientos hosteleros, lo que obligó a despejarlos "unos 40 minutos".

Esta persona fue identificada por la Policía Local y se está investigando su participación en los hechos. Derivó en el desalojo "coordinado" de las carpas, para evitar incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes, y la posterior reapertura de las mismas, ha indicado el concejal.

Ferias "tranquilas"

"La coordinación entre Policía Nacional y Policía Local ha sido total. Se produjo un incidente aislado que provocó una buena actuación y respuesta", ha recalcado el edil, quien lamenta las declaraciones de la oposición "que llaman a la intranquilidad".

Por su parte, el coordinador de Emergencias municipal refuerza esta idea. "Han sido unas ferias tranquilas". Explica que una decena de personas se vio afectada por lo ocurrido en las carpas, aunque "solo dos" tuvieron que recibir atención por inhalación de humo.

Por lo demás, el balance es el siguiente: seis denuncias por alcoholemia; dos por consumo de drogas; tres por falta de documentación en los vehículos, así como "conatos" de comas etílicos y "alguna pelea" sin "disturbios relevantes".

El Ayuntamiento "reforzó" los controles de alcohol y estupefacientes en los accesos, tanto a las entradas como a la salida, practicando cerca de 250 pruebas durante el fin de semana.

El PSOE pide explicaciones

El concejal del PSOE, Carlos Vega, ha pedido explicaciones al alcalde por la "falta de seguridad" en las ferias. “El sábado se vivieron episodios trágicos ante la avalancha de los asistentes por abandonar un recinto donde no estaban señalizadas las salidas de emergencia y donde se lanzó gas pimienta que intoxicó a varios de los asistentes, que tuvieron que abandonar el recinto por la entrada principal provocando alarma y caos”, ha señalado Vega.

El socialista ha lamentado que “la organización centró más atención en el control de acceso de bebidas alcohólicas y otras bebidas, que en el control de armas prohibidas como es el gas pimienta”.

El concejal ha pedido explicaciones y no "un balance triunfalista de unas fiestas sin alma vecinal, tristes y organizadas con falta de interés”.

"Desangeladas" frente a "masivas" El edil también ha calificado estas ferias como “las más pobres, desangeladas y las peores de la historia de Toledo”. Según Vega, “la poca afluencia de público en las actividades y actuaciones, así como la falta de seguridad que ofrecía el recinto, han deslucido las fiestas de agosto del Partido Popular y Vox”. Por su parte, el popular Juan José Alcalde lamenta "las declaraciones alarmistas" del PSOE y defiende la participación registrada. "Hemos visto una afluencia masiva estos días", ha destacado, especialmente durante la cabalgata anunciadora de la feria por las calles del Casco el jueves 14. "Nunca había visto tanto público en la inauguración".

El concejal también destaca la afluencia en las carpas y en las actuaciones organizadas en el recinto ferial. "Han estado prácticamente llenas todos los días".

Tampoco hubo "ningún incidente reseñable" en el Punto Violeta instalado por el Ayuntamiento en el recinto ferial, ha indicado la concejala de Servicios Sociales, Marisol Illescas, más allá de las consultas informativas. "Ha sido un fin de semana tranquilo".