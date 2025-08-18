El alcalde socialista de Noblejas (Toledo) inicia una huelga de hambre por el "desatendimiento de Page" a su pueblo

El alcalde de Noblejas (Toledo), el socialista Agustín Jiménez Crespo, se ha declarado en huelga de hambre desde este lunes a las 0 horas para protestar por el "desatendimiento" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su pueblo.

Tal y como había informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el veterano regidor anunció el pasado lunes que iniciaría esta huelga para exigir al Gobierno regional, liderado por su mismo partido, la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en Noblejas.

Así lo hizo público en una carta remitida directamente a Page y a los medios, donde no detallaba la fecha exacta del inicio de la huelga, pero admitía que tras iniciarse continuará hasta que su "fortaleza física lo permita" y se "sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva".

Promesa "incumplida"

Según el alcalde, el Gobierno regional "prometió" la obra y "todavía no es una realidad". "Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio me pueda acarrear. Quizá puedas sentirte aliviado, e incluso satisfecho, si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida", expresaba Jiménez en la misiva.

Asimismo, anunció que enviaría la carta "a todas y cada una de las agrupaciones socialistas" de España, "empezando por Ferraz".

Por último, acusó a Page de practicar un "constante ejercicio de asqueroso sectarismo y rencor" contra quienes "no comulgan" con sus planteamientos.