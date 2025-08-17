Medios aéreos y terrestres trabajan para extinguir un incendio forestal en El Casar de Escalona (Toledo)

Un incendio forestal ha sido declarado este domingo en el municipio toledano de El Casar de Escalona. Aunque el fuego ha movilizado muchos medios desde su declaración, se mantiene en Nivel 0 de emergencia.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, ha sido declarado a las 15.12 horas de la tarde en un terreno definido como "forestal – pastizal".

Hasta el momento ya han participado en la extinción de las llamas un total de 19 medios, cinco de ellos aéreos, y 72 personas.

Nivel 0

Según el Plan Infocam, el Nivel 0 determina una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar a bienes de naturaleza forestal.