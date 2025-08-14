Remite la alerta por aire contaminado en Toledo: los niveles de polvo han disminuido

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido la alerta enviada este martes por la mala calidad del aire en la ciudad de Toledo, tras superarse el umbral de información a la población por material particulado (PM10).

La Junta recomendaba a las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños que no pasaran largos periodos de tiempo al aire libre y, en general, se limite la realización de esfuerzos físicos prolongados en el exterior.

Asimismo, en el hogar se aconsejaba limitar el tiempo de ventilación de viviendas, especialmente durante las horas de mayor concentración de partículas, y mantener las ventanas cerradas si se percibía polvo en suspensión o mala calidad del aire.

¿Qué son las PM10?

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.