La Junta responde a la polémica por el deslinde de vías pecuarias en el campo de Toledo: "No son expropiaciones"

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha enviado un mensaje para calmar la tensión generada en algunas zonas rurales de Toledo, que denunciaban la "expropiación" de terrenos en el proceso de recuperación de la vía pecuaria 'Cañada de las Sierras' de Mora.

Según la Junta, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad está desarrollando trabajos de deslinde de vías pecuarias financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El objetivo es deslindar 64 tramos de vías pecuarias en la región de otros tantos términos municipales, un total de 401,01 kilómetros, principalmente cañadas reales. "El deslinde es un acto administrativo por el que se define el límite exacto de las vías pecuarias que discurren por la comunidad, delimitando el dominio público, lo cual revierte en beneficio de todos los ciudadanos, conservando y manteniendo este legado tal y como recoge la Ley de Vías Pecuarias 9/2003 de Castilla-La Mancha", han expresado desde el Gobierno regional.

Además, el procedimiento "sirve de base fundamental para posteriores acciones como amojonamiento, desafectación, permuta, cesión o modificación de trazado". "Nada tiene que ver con un procedimiento expropiatorio", ha aclarado la Junta.

Al respecto, ha expresado que el único documento válido que determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas fundamentales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación. Y para elaborar el expediente de deslinde, se consulta "la documentación e información disponible, tanto histórica como actual, entre la que se encuentra cartografía y ortofotografía del Instituto Geográfico Nacional y otras entidades".

"Todos los procedimientos de deslinde tramitados en Castilla-La Mancha cuentan con el pleno derecho de información y defensa de todas las personas interesadas o afectadas. Desde el inicio de cada expediente se comunican, a través de medios oficiales y notificaciones personales, la apertura del proceso y la posibilidad de participar activamente en él", ha indicado.

Después, se abre un periodo de exposición pública y los interesados pueden presentar las alegaciones y documentos oportunos en defensa de sus derechos. "En definitiva, el deslinde se desarrolla bajo los principios de transparencia, participación y legalidad, con el doble objetivo de garantizar la correcta delimitación del dominio público y proteger los derechos de los particulares, siempre conforme a la normativa que regula las vías pecuarias", ha aclarado la Junta.

Críticas de Mora y Ajofrín

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el Ayuntamiento de Mora y la organización Agricaman, que representa a agricultores y ganaderos independientes de Castilla-La Mancha, mostraron su rotundo rechazo a las actuaciones.

Según el Consistorio moracho, la medida incluye el deslinde y apeo de caminos a lo largo de 17 kilómetros, que afectan a más de 290 propietarios de fincas de olivar en los municipios de Mora y Ajofrín. El alcalde, Emilio Bravo, calificó la iniciativa como una "barbarie innecesaria" y criticó la falta de justificación técnica y diálogo con los vecinos.

Por su parte, Agricaman cargó contra el presidente regional, Emiliano García-Page recordándole que en 2023 aprobó la Ley de Agricultura Familiar que permite a la Junta declarar una explotación agraria como "infrautilizada" y quitar la tierra a su propietario por un periodo de hasta 25 años. Además, afirmó que Page prometió públicamente que si expropiaba una sola tierra presentaría su dimisión de inmediato, sin necesidad de notario. Por ello, exigen "que cumpla y dimita".

No obstante, desde la Junta aseguran que hasta el momento solo se ha iniciado el expediente, mostrando el trazado. Ahora arrancará la fase de información pública donde se pueden presentar las alegaciones correspondientes, a partir de las cuales se analizará toda la información disponible y se cotejará con toda la documentación aportada.

Asimismo, la Consejería está programando reuniones con las posibles partes afectadas, para conocer toda la documentación existente más allá de la que se encuentra en poder de la Delegación Provincial de Toledo.

Vías pecuarias "multifuncionales"

Por último, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido destacar el "carácter multifuncional" de las vías pecuarias, en las que el tránsito del ganado tiene carácter prioritario sobre cualquier otro, siendo libre y gratuito en cualquier circunstancia.

También ha recordado su función ambiental como infraestructura verde y corredores ecológicos que conectan espacios Red Natura 2000 y otros espacios naturales.

La Red Regional de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha cuenta con un total de 3.223 vías pecuarias, unos 14.579 kilómetros de longitud. "Como bienes de dominio público son inalienables, es decir, no se pueden vender, además de imprescriptibles e inembargables", ha sentenciado.