El alcalde de Bargas (Toledo) denuncia que la Junta le impide acceder a las obras del centro de salud: "Es inaudito"

El alcalde de Bargas, Marco Antonio Pérez Pleite, durante una visita a las obras del futuro Centro de Salud municipal. Ayuntamiento de Bargas

El alcalde de la localidad toledana de Bargas, Marco Antonio Pérez Pleite, ha denunciado este miércoles en un comunicado que se le ha prohibido el acceso a las obras del futuro Centro de Salud municipal cuya inauguración estaba prevista este 2025.

"Es inaudito cuando desde el principio he visitado el centro de forma periódica. Exijo que se me aclaren las circunstancias y las razones específicas de esta prohibición", ha reivindicado el regidor.

Ha instado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que brinde una explicación a sus vecinos sobre el estado y progreso de este centro ubicado entre las calles Finlandia y Cardenal Cisneros que tendrá una superficie de casi 3.000 metros cuadrados.

Maqueta del Centro de Salud de Bargas. JCCM

"No están informando como deberían sobre la demora de las obras", ha lamentado Pérez Pleite a la vez que ha recordado que el pasado 29 de julio el ayuntamiento solicitó al presidente regional, Emiliano García-Page, una respuesta ante la incertidumbre que aflora alrededor de la infraestructura sanitaria.

El proyecto del Centro de Salud de Bargas se presentó por primera vez hace más de quince años. Fue el 5 de octubre de 2023 cuando Page y Pleite dieron por iniciadas las obras con la colocación de la primera piedra tras una inversión de más de 8 millones de euros provenientes de fondos públicos de la Junta y fondos europeos FEDER-REACT UE.

Acto de colocación de la primera piedra del Centro de Salud de Bargas. JCCM

El plazo de ejecución se estimó en 18 meses, de manera que la construcción debería haber finalizado el pasado mes de abril de este 2025. Sin embargo, el centro que albergará consultas de salud dental, rehabilitación, extracciones, pediatría, matrona sigue sin abrir sus puertas.

Por todo ello, el alcalde ha pedido "respuestas y transparencia" al Gobierno regional para "resolver estos asuntos y garantizar que los bargueños tengan la información y los servicios que merecen", ha concluido en el escrito.