Nueva tienda en Luz del Tajo: Cash Converters llega por primera vez a Toledo tras 30 años en España

La nueva tienda de Cash Converters en la planta baja del centro comercial Luz del Tajo de Toledo.

Cash Converters ha abierto su primera tienda en la ciudad de Toledo después de 30 años de trayectoria en España. La compañía, especializada en la compraventa de artículos de segunda mano, lo ha hecho en el centro comercial Luz del Tajo con un establecimiento de 70 metros cuadrados en el que trabajarán cinco empleados.

La tienda, la tercera de Cash Converters en Castilla-La Mancha después de las de Talavera de la Reina y Albacete, permite vender productos usados y recibir un pago inmediato tras ser tasados o comprar artículos de segunda mano con garantía de hasta tres años.

También se ofrecen soluciones financieras como micropréstamos o la "venta recuperable", que da liquidez sin perder la propiedad del producto.

Los franquiciados de Cash Converters que han liderado la apertura en Toledo.

La apertura, ha informado la empresa en una nota de prensa, está liderada por los franquiciados Alejandra Díez, Paula Díez y Louis Dernelle.

Vinculados a Cash Converters desde 2006, con el de Toledo suman ya seis establecimientos en la zona centro del país. Ya tienen otras tiendas funcionando en las localidades madrileñas de Parla, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés y Alcorcón.

"Somos un equipo joven, motivado y con ganas de comernos el mundo. Creemos que estar en un centro comercial como Luz del Tajo nos permite llegar a un público más amplio y ofrecer una experiencia distinta, centrada en productos de mayor calidad. Vamos a apostar fuerte por la joyería, la telefonía y los productos de gama alta", han asegurado los franquiciados.