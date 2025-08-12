La gran quesera García Baquero se fija en Toledo: quiere abrir un Museo del Queso con catas en un edificio de 1.500 metros

El inmueble tiene dos accesos, uno en San Juan de los Reyes y otro en Santa Ana. Javier Longobardo

Degustar distintas variedades de queso manchego en el Casco Histórico de Toledo. Conocer este manjar en profundidad, su proceso de producción, y ver una exposición sobre uno de los productos estrella de nuestra tierra. Lo podrán disfrutar los toledanos y los visitantes cuando abra sus puertas el futuro Museo del Queso.

El imperio quesero García Baquero, con sede en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se ha fijado en la capital de Castilla-La Mancha para promover una iniciativa empresarial que ampliará la oferta gastronómica, turística y de ocio de la ciudad.

La compañía ya tiene licencia de obras para la adaptación de un edificio de 1.500 metros cuadrados en la zona de San Juan de los Reyes, cuyo local comercial se ubica frente a la sinagoga de Santa María La Blanca, uno de los enclaves más destacados del Casco.

La Junta de Gobierno Local concedió el permiso el pasado 22 de julio y desde el Ayuntamiento están a la espera de que comiencen los trabajos, aunque por el momento no pueden ofrecer una fecha concreta

La compañía presentó el proyecto técnico en enero y aportó documentación adicional al área de Urbanismo en marzo y, posteriormente, en junio.

El objetivo es dar una dimensión museístico al espacio pero también ofrecer catas y degustaciones, indican fuentes municipales, una de las actividades más demandadas por quienes buscan una experiencia distinta.

Local comercial vacío actualmente. Javier Longobardo

El edificio tiene también entrada por la calle Santa Ana, colinda con los jardines de la Escuela de Arte y se comunica con el local comercial a través de un patio interior y una claraboya para aportar iluminación natural.

El estudio 'Arquimar Arquitectura SL' afincado en la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros, ha redactado el proyecto de adecuación del inmueble para adaptarlo a las necesidades de su nuevo uso.

Lista Forbes

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de que una multinacional, vinculada a Castilla-La Mancha, decida instalarse en la ciudad y ofrecer una nueva actividad.

Lácteas García Baquero es la empresa que fabrica “la marca de queso más consumida en España” y tiene una facturación superior a los 400 millones de euros cada año.

La quesera se ha convertido en una empresa motor de la economía de Alcázar y su entorno y da trabajo a numerosos ciudadanos de la región, además de ser la única compañía castellano-manchega incluida en la lista Forbes de grandes fortunas.

Representantes de la entidad se han reunido en dos ocasiones en los últimos meses con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado. "García Baquero es una empresa de reconocido prestigio y aportará una actividad nueva, además de dar uso a un edificio sin actividad desde hace años", celebra el edil de Urbanismo.

Esta iniciativa podría ayudar a revitalizar la judería de Toledo, una demanda insistente entre los comerciantes de la zona.