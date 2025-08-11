El Patronato Deportivo de Toledo ofertará 8.000 plazas para la próxima temporada: "El mayor aumento hasta la fecha"

El Patronato Deportivo Municipal de Toledo ofertará más de 8.000 plazas para la próxima temporada 2025 – 2026, lo que supone "el mayor aumento hasta la fecha" y unas 2.000 plazas más que el pasado año.

Según fuentes municipales, con el aumento de usuarios también se incrementará el número de actividades para que "todo aquel que quiera practicar deporte en la ciudad, pueda hacerlo a través del Patronato Deportivo Municipal".

Así lo ha expresado el concejal de Deportes, Rubén Lozano, que ha indicado que con motivo de que Toledo es Ciudad Europea del Deporte, el Consistorio quiere dar "un impulso" a todo el programa de actividades que se va a desarrollar esta temporada.

"Priorizará la salud, los hábitos de vida saludable y el tratamiento individualizado de cada usuario", ha asegurado el edil.

Mismo precio

Además, Lozano también ha anunciado que las actividades mantendrán el mismo precio que la temporada anterior y se desarrollarán en todas las instalaciones de la ciudad, incluido el pabellón de la Escuela Central de Educación Física, el pabellón de San Lázaro y el campo de fútbol Carlos III.

Por último, ha anunciado que el calendario de actividades se presentará la última semana de agosto y las inscripciones se abrirán el 1 de septiembre.