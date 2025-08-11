Luz verde a la segunda fase de la canalización del arroyo de Azucaica para evitar inundaciones en el barrio

El alcalde de Toledo en una imagen de archivo durante la visita a la obra de la balsa de Azucaica.

Los vecinos de Azucaica tiemblan cada vez que hay previsión de lluvia en Toledo. Las inundaciones han azotado con fuerza a este barrio toledano. El Ayuntamiento de la capital ha dado un paso para solucionar esta problemática con la construcción de un gran arenero de retención de sólidos en el acceso al barrio. Ahora acaba de dar luz verde a la segunda fase de las obras de canalización del arroyo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, en su sesión extraordinaria, el Plan de Infraestructuras del arroyo Villagómez para solventar las deficiencias del sistema de saneamiento y alcantarillado de Azucaica, y así prevenir inundaciones que ponen en riesgo la salubridad y la conservación del medio ambiente.

También se ha aprobado la utilidad pública del citado Plan que incluye la expropiación de parcelas de titularidad privada, como paso previo a la canalización del arroyo, informan desde el Consistorio.

Los servicios técnicos municipales han determinado la necesaria ampliación de las actuaciones a realizar en Azucaica, porque hasta ahora el sistema de saneamiento y canalización se compone de una red unitaria que da servicio al núcleo urbano y determinadas canalizaciones de recogida y evacuación de aguas pluviales.

La concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, recuerda que se trata de la segunda fase de la obra que comenzó en septiembre de 2024 con la construcción de una gran balsa con un sistema de gaviones para retener los sólidos y evitar que los arrastres, llegados de los arroyos de los municipios del entorno de la ciudad, colapsen las conducciones.



Así se favorece la decantación de las arenas, como paso previo a su incorporación a la tubería de encauzamiento.“Con esta actuación decidida, damos los pasos necesarios para solventar uno de los principales problemas del barrio, atendiendo a una demanda histórica de los vecinos”, destaca Molina.

