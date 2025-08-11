Fuensalida (Toledo) cerró el año 2024 con un remanente de tesorería cercano a los 950.000 euros

El Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) ha informado que finalizó el año 2024 con un remanente de tesorería de 949.120,81 euros, "un dato positivo que refleja la solidez y estabilidad financiera tras finalizar el ejercicio económico en el que más inversiones y mejoras se han realizado y abonado".

El alcalde, José Jaime Alonso, ha destacado que es el "resultado de una gestión económica rigurosa, eficiente y comprometida, que se ha llevado a cabo desde la Concejalía de Hacienda durante todo el año".

"Gracias a este remanente, el Ayuntamiento podrá seguir impulsando nuevas inversiones, mejorar infraestructuras y reforzar los servicios municipales", ha afirmado el regidor.

Por último, ha asegurado que los datos son "una muestra del compromiso del Gobierno municipal con una gestión transparente y orientada al bienestar de todos los vecinos de Fuensalida".