Un alcalde de Toledo se declara en huelga de hambre para conseguir un instituto en su municipio

Marejada interna en el PSOE de Castilla-La Mancha. Al presidente regional, Emiliano García-Page, uno de los barones más críticos con Pedro Sánchez, le ha salido su propio alcalde díscolo.

El veterano regidor de Noblejas (Toledo), el socialista Agustín Jiménez Crespo, ha anunciado por sorpresa este lunes que iniciará "en pocos días" una huelga de hambre ininterrumpida. Lo hace para exigir al Gobierno regional, presidido por su mismo partido, la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en su municipio.

En una carta remitida a Page y enviada también a los medios, Jiménez Crespo asegura que la protesta continuará "sin más límite que el que mi fortaleza física me permita" y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que la Junta de Comunidades nunca debió generarnos".

Promesa incumplida

Según denuncia el alcalde de Noblejas, de 76 años y desde 1983 de forma ininterrumpida en el cargo, pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha "prometió" la obra, "aún hoy no es una realidad".

En la misiva, advierte al presidente autonómico: "Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo, cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio, me pueda acarrear". Y añade: "Quizá puedas sentirte aliviado, e incluso satisfecho, si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida".

El veterano regidor, además, anuncia que enviará la carta "a todas y cada una de las agrupaciones socialistas" de España, "empezando por Ferraz". También a todos los partidos políticos y administraciones para que "todo el mundo identifique a Page con sectarismo, rencor, traición y mentiras".

"Asqueroso sectarismo"

Agustín Jiménez Crespo, con extrema dureza, acusa también a Page de practicar un "constante ejercicio de asqueroso sectarismo y rencor" contra quienes "no comulgan" con sus planteamientos.

Recuerda que el instituto fue creado en 2011 por el Ejecutivo socialista José María Barreda y que, desde entonces, Noblejas ha recibido "silencio y desprecio" por parte de los ejecutivos presididos por Page.

Este pulso político llega apenas cuatro meses después de que Jiménez Crespo protagonizara otra polémica. En un programa humorístico de la Cadena SER pronunció el refrán local "En Noblejas, más putas que tejas", que fue calificado de machista por la oposición.

El alcalde pidió disculpas y admitió que su intervención fue "desafortunada y descontextualizada".