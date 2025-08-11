Acusan al Ayuntamiento de Toledo de usar trabajadores del plan de empleo para desbrozar jardines privados

Usar recursos públicos para asuntos privados. CCOO y el PSOE denuncian que el Ayuntamiento de Toledo está utilizando a trabajadores del Plan de Empleo para el desbroce y la poda de jardines privados, en concreto en la casa sacerdotal y la residencia Santa Casilda, ambos en el barrio de Buenavista.

A raíz de las denuncias realizadas al sindicato por varios trabajadores, CCOO "pudo comprobar sobre el terreno cómo varias de estas personas están siendo empleadas" en ambos espacios, informa el sindicato en una nota de prensa.

CCOO ha pedido una aclaración al Ayuntamiento por lo que califican como "un uso indebido" de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes al Plan de Empleo.

El secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, alude a que se está vulnerando la Orden 220/2024 de 27 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en marcha del programa de Apoyo activo al Empleo.

Según Pérez, dicha Orden “deja claro que se trate de proyectos de interés general y social que sean competencia de las entidades beneficiarias o que se encuentren dentro de sus fines u objeto”.

Riesgo de no cobrar

Apuntan que “este caso que denunciamos constituye un posible fraude que, al no cumplir con la finalidad de las subvenciones, pone a los trabajadores y trabajadoras en el riesgo de no cobrar sus salarios".

El sindicato ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento dirigida al concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, y al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, para consultar "en qué proyectos aprobados para obtener la subvención se encuadran las tareas realizadas por estos trabajadores".

Avisan de que en caso de producirse un accidente laboral "la mutua podría no hacerse cargo de los trabajadores accidentados, pues se encuentran realizando trabajos en espacios que no son municipales y escapan al ámbito laboral del Ayuntamiento de Toledo".

El PSOE se suma

Por su parte, el concejal del PSOE en Toledo, Pedro Jesús López, ha exigido explicaciones inmediatas al equipo de Gobierno tras las denuncias hechas públicas por CCOO. Los socialistas consideran que se trata "de un desvío inaceptable de recursos públicos, que deberían destinarse de forma prioritaria y exclusiva a la mejora de infraestructuras y servicios de titularidad municipal".

El concejal socialista considera “inadmisible" que el alcalde y su concejal de Vox "utilicen mano de obra financiada con dinero de todos y todas para actuaciones que benefician a intereses particulares".

"Los planes de empleo no son un regalo para amigos o colectivos afines, son una herramienta para mejorar Toledo y servir a toda la ciudadanía", censura el concejal socialista.

El PSOE pide que el alcalde y el responsable de Empleo expliquen públicamente los criterios aplicados para autorizar intervenciones en inmuebles privados. “Si no hay criterios claros, estaríamos ante una gestión arbitraria y opaca que erosiona la confianza de los toledanos y las toledanas”, advierte López.

Listado exhaustivo

Los socialistas reclaman la publicación inmediata de un listado exhaustivo con todas las actuaciones impulsadas por la Concejalía de Empleo que se desarrollen en espacios privados. Quieren la ubicación exacta, las personas que trabajan en ellas y el presupuesto detallado asignado a cada una.

El PSOE recuerda que los planes de empleo son una "herramienta clave" para la inserción laboral y la mejora de servicios públicos, y que su utilización para fines ajenos al interés general “no solo es un error político, sino un agravio para la ciudadanía y una falta de respeto al dinero de todos y de todas”