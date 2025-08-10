Remite la alerta por aire contaminado en Talavera de la Reina (Toledo)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido la alerta enviada este fin de semana por la mala calidad del aire en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo), tras superarse el umbral de información a la población por material particulado (PM10).

La Junta recomendó que las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños no pasen largos periodos de tiempo al aire libre y, en general, se limite la realización de esfuerzos físicos prolongados en el exterior.

El pasado martes, advirtió de la llegada a la región de una masa de aire procedente del Sáhara que ha coincidido con la segunda ola del verano que ha dejado temperaturas máximas de más de 42 ºC en lugares como Toledo.

Consejos

En el hogar se debe limitar el tiempo de ventilación de viviendas, especialmente durante las horas de mayor concentración de partículas, mantener las ventanas cerradas si se percibe polvo en suspensión o mala calidad del aire.

¿Qué son las PM10?

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.