Un burdel de Toledo vuelve a la fama: del falso Gordo de Navidad a la supuesta relación con el suegro de Sánchez

El prostíbulo 'La Viña' de El Toboso (Toledo) ha vuelto a ser objeto de atención después de hacerse famoso en 2013 por el bulo de la venta del primer premio de la Lotería de Navidad a sus clientes habituales, un hecho que incluso saltó al cine con la película Villaviciosa de al lado.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, ahora el burdel ha sido incluido en la "ruta del PSOE", un itinerario creado por un grupo de prostitutas de la plataforma 'Stop Abolición', que defiende la regulación del trabajo sexual.

El grupo denuncia "la hipocresía de los socialistas" al intentar abolir la prostitución, una medida que ha provocado rechazo entre las trabajadoras sexuales. Según la plataforma, "algunos socialistas han sido clientes de 'La Viña' y entre sus dueños estaba Sabiniano Gómez", padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ruta se refleja en un mapa compartido en las redes sociales de la cuenta de X (antes Twitter) @stopabolicion en el que incluyen otros locales como 'Sauna Mayka', 'Adán', 'Bar – Roses Girls', 'Princesa', 'Private 49' y 'Azul', todos ellos ubicados en Madrid.

"Si no tienes plan para este verano, prueba la ruta abolicionista del PSOE, un paseo por los clubs de la familia Gómez Serrano. Los locales que posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido", han expresado en la publicación.

https://t.co/76ifdEGsPB pic.twitter.com/KDPYe1IQ3v — StopAbolición. Libertad, voz, respeto. (@stopabolicion) August 7, 2025

Una iniciativa que ha surgido como respuesta a la intención del Gobierno socialista de llevar a las Cortes un proyecto de ley para abolir la prostitución y recomponer el discurso feminista del partido, que se ha visto comprometido con los escándalos sexuales del 'caso Koldo', Paco Salazar y los prostíbulos de la familia política de Sánchez. Un proyecto que, por el momento, no tiene garantizado el apoyo de ningún grupo parlamentario.

El falso Gordo que saltó a la gran pantalla

La fama del burdel 'La Viña' de El Toboso surgió hace 12 años, tras el rumor de que había vendido el Gordo de la Lotería de Navidad a sus clientes, que no querían ser identificados. Poco después se confirmó que realmente el número se había vendido allí, sino en una administración de Quintanar de la Orden.

La historia tuvo tal repercusión que el director de cine Nacho G. Velilla la llevó a la gran pantalla con Villaviciosa de al lado, una comedia protagonizada por actores de la talla de Carmen Machi, Arturo Valls, Macarena García o Leo Harlem.