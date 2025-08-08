Talavera aprueba la creación de bolsa de trabajo para controladores del estacionamiento regulado

El Ayuntamiento de Talavera ha dado luz verde a la creación de una bolsa de trabajo para la categoría de Controlador del Servicio de Estacionamiento Regulado en régimen de personal laboral. Así lo ha anunciado Jesús García-Barroso, portavoz del equipo de Gobierno.

El proceso selectivo se realizará por acceso libre y oposición, con dos pruebas obligatorias y eliminatorias que se celebrarán el mismo día. Los interesados pueden consultar los requisitos, bases y programa en la web oficial del Ayuntamiento o en la Sede Electrónica.

Las solicitudes se podrán presentar tanto presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano como de forma telemática a través de la plataforma digital del Ayuntamiento. Además, todas las fases y actos del proceso serán publicados en el portal web municipal y en el tablón oficial.

Paralelamente, el Consistorio ha abierto otra convocatoria para cubrir cinco plazas de Policía Local mediante oposición en turno libre, correspondientes a la escala de Administración Especial, subescalas Servicios Especiales.

Compromiso

Con estas medidas, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora del servicio público y la renovación de su plantilla municipal.