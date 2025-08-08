Talavera aprueba la creación de bolsa de trabajo para controladores del estacionamiento regulado
El Ayuntamiento también abre convocatoria para cinco plazas de Policía Local en turno libre mediante oposición.
Más información:El Ayuntamiento de Talavera de la Reina aprueba una Oferta de Empleo Público con 51 plazas
El Ayuntamiento de Talavera ha dado luz verde a la creación de una bolsa de trabajo para la categoría de Controlador del Servicio de Estacionamiento Regulado en régimen de personal laboral. Así lo ha anunciado Jesús García-Barroso, portavoz del equipo de Gobierno.
El proceso selectivo se realizará por acceso libre y oposición, con dos pruebas obligatorias y eliminatorias que se celebrarán el mismo día. Los interesados pueden consultar los requisitos, bases y programa en la web oficial del Ayuntamiento o en la Sede Electrónica.
Las solicitudes se podrán presentar tanto presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano como de forma telemática a través de la plataforma digital del Ayuntamiento. Además, todas las fases y actos del proceso serán publicados en el portal web municipal y en el tablón oficial.
Paralelamente, el Consistorio ha abierto otra convocatoria para cubrir cinco plazas de Policía Local mediante oposición en turno libre, correspondientes a la escala de Administración Especial, subescalas Servicios Especiales.
Compromiso
Con estas medidas, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora del servicio público y la renovación de su plantilla municipal.