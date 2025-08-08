Paco Núñez acusa al Gobierno de Page de tener a Seseña (Toledo) sumido "en el absoluto abandono"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este viernes desde Seseña (Toledo) que el Gobierno regional tiene sumido en el "absoluto abandono" a la localidad toledana.

Por ello, ha exigido al Ejecutivo presidido por el socialista Emiliano García-Page que "deje de mirar hacia otro lado" y atienda de inmediato las necesidades urgentes de este municipio limítrofe con la Comunidad de Madrid.

Así se ha expresado Núñez durante una visita a Seseña, en la que ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. Ambos se han citado con el alcalde, Jaime de Hita, y han reclamado al Gobierno regional que cumpla con sus compromisos y demandas históricas de los vecinos.

Entre ellas, han informado los 'populares' en una nota de prensa, la construcción del centro médico en el barrio de El Quiñón. Una "infraestructura sanitaria esencial para atender a una población en constante crecimiento, que sigue sin contar con servicios médicos adecuados".

Además de la firma del convenio sanitario con Madrid, que "facilitaría el acceso a centros hospitalarios más cercanos y descongestionaría los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha".

"No tiene sentido que sigamos negando a los vecinos un derecho tan básico como es recibir atención médica cercana y eficaz", ha afirmado Núñez.

Ampliación del IES

Igualmente, el líder del PP castellanomanchego ha destacado que la ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) El Lago, para incluir Bachillerato y Formación Profesional, "es una medida clave para evitar desplazamientos innecesarios de los jóvenes de la ciudad a otros municipios".

Por su parte, el alcalde, Jaime de Hita, ha lamentado que Seseña lleve "más de dos años abandonada por el Gobierno de Page, que ni ha ejecutado los proyectos prometidos ni ha ofrecido soluciones reales".

"La inacción del PSOE está perjudicando gravemente a miles de familias", ha añadido. Y, por último, ha asegurado que "el Ayuntamiento seguirá trabajando de la mano de los vecinos para defender sus derechos y necesidades para poner fin a esta situación inadmisible".