Hospitalizado el cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo de 2002 a 2008, debido a su "delicado estado de salud"

El cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Toledo entre 2002 y 2008, ha sido hospitalizado debido a su "delicado estado de salud", según ha informado el arzobispado de Valencia en un comunicado.

Las mismas fuentes indican a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que el prelado continúa ingresado, aunque es probable que se ofrezca alguna información sobre su evolución en las próximas horas.

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, pide “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.

Nombrado por el papa Francisco, Cañizares tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.

El cardenal tiene 79 años y sus problemas de salud ya le impidieron en mayo viajar a Roma para participar en el cónclave que eligió a León XIV como Papa, aunque era uno de los cinco cardenales españoles que tenía derecho a voto para la elección del sucesor de Francisco.

Cañizares, antes de llegar a Valencia, fue Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, de 2008 a 2014, en la Curia vaticana.

Su vinculación con nuestra ciudad es especialmente estrecha. Fue arzobispo de Toledo de 2002 a 2008. El Papa Benedicto XVI le nombró cardenal durante su mandato en la capital de Castilla-La Mancha.

Antes había sido arzobispo de Granada (de 1997 a 2002) y obispo de Ávila (de 1992 a 1997).

El cardenal Cañizares se ha caracterizado por sus opiniones controvertidas sobre temas de actualidad y política. En Toledo, en 2004 afirmó que los matrimonios homosexuales iban «en contra de una sociedad sana". Homosexualidad, aborto, feminismo, eutanasia y pandemia coparon sus opiniones polémicas.