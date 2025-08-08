Cazalegas celebra su semana grande con las mejores orquestas, encierros de novillos, paella y mucha devoción

Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario en Cazalegas (Toledo). Ayuntamiento de Cazalegas

Con la resaca emocional tras la actuación de la cantante Melody con motivo de la famosa gira 'Orgullo de Pueblo' de J&B, la localidad toledana de Cazalegas se sumergirá en las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario del 10 al 17 de agosto. La programación incluye este año actos religiosos, eventos taurinos, competiciones populares y verbenas.

La semana grande comenzará con el 'Grand Prix' sin vaquillas en la plaza de toros municipal. El 12 de agosto será el 'Día del Niño' y los cazalegueños más pequeños disfrutarán de hinchables, juegos populares, fiesta de la espuma y una bueyada infantil.

Un día después, la Plaza de España acogerá la solemne coronación de reinas, damas y misters 2025. Al concluir, la orquesta 'Maxims' hará vibrar a los vecinos y visitantes. "En Cazalegas, el punto fuerte siempre ha sido la música, traemos las mejores orquestas del país y también DJs para los más jóvenes", resalta el alcalde Francisco Javier Blanco Guerro a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Procesión de la Virgen del Rosario en Cazalegas.

A las 19:00 horas de la tarde del 14 de agosto, se celebrará el gran desfile de carrozas, gigantes y cabezudos que estará amenizado por la Asociación Musical de Cazalegas y finalizará con puesta de pañuelos en la Iglesia de San Vicente Mártir.

Entrada la noche, a las 23:30 horas, tres voluntarios darán el pregón oficial que junto al espectáculo de fuegos artificiales darán la bienvenida a las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. La orquesta 'Taxxara' y la disco móvil pondrán el broche final a esta noche.

Misa, ofrenda floral y procesión

La tradicional ofrenda floral y la santa misa a las 12:30 horas y la solemne procesión protagonizarán el 15 de agosto. "Nuestra alcaldesa perpetua, la Virgen del Rosario, es el hilo conductor de todas las fiestas", señala el regidor.

Encierro en Cazalegas. Ayuntamiento de Cazalegas

Los festejos taurinos llegarán el 16 de agosto. Por segundo año consecutivo, Cazalegas contará con un encierro por las calles y al finalizar una suelta de vaquillas en la plaza de toros. "En esta segunda edición del encierro tendremos novillos", destaca Blanco Guerro.

"Poco a poco estamos retomando la tradición taurina. El año pasado, el encierro tuvo una gran afluencia que esperemos que se repita. Tenemos muchas expectativas puestas en el festival taurino porque hemos traído a dos toreros que son de pueblos de la zona, como Castillo de Bayuela y Pepino", confiesa el alcalde.

A las 19:30 horas de la tarde en la plaza de toros, el matador Guillermo García Pulido y el novillero Pedro Rufo lidiarán cuatro novillos de la ganadería 'Los Mimbrales', mientras que el rejoneador David Gomes hará lo propio con otro bravo.

La orquesta 'Mundial Show' y la disco móvil prolongarán la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Ya el último día, el 17, los vecinos de Cazalegas repartirán cientos de raciones de paella en uno de los eventos más esperados.

Francisco Javier Blanco Guerro tiene claro que "la afluencia será masiva" porque la implicación vecinal y la programación hacen de estas fiestas populares una de las citas imprescindibles del verano en la comarca de Talavera de la Reina y la provincia de Toledo.

"Solo espero que las fiestas se desarrollen con normalidad, la gente se divierta y podamos disfrutar todos juntos", concluye el alcalde.