La Diputación de Toledo sella con Talavera de la Reina un convenio para impulsar el Programa Cultural de la ciudad

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, junto a la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo. Foto: Diputación.

La Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina han sellado un convenio de cooperación con el Organismo Autónomo de Cultura de la ciudad para el desarrollo del Programa Cultural 2025. Se trata de un proyecto concebido para dinamizar la actividad cultural del municipio y acercar una programación variada y de calidad a sus vecinos.

La institución provincial ha reforzado su compromiso con el objetivo de consolidar una política cultural inclusiva, accesible y descentralizada. Para ello, aportará un total de 35.000 euros que harán posible la puesta en marcha del proyecto cultural, que cuenta con un presupuesto total estimado de 84.856 euros.

Según la Diputación, el convenio establece la base para una cooperación efectiva entre instituciones, "reconociendo el valor estratégico de la cultura como motor de cohesión social, desarrollo local y mejora de la calidad de vida".

Hasta enero de 2026

El convenio se extenderá hasta el 31 de enero de 2026 y regulará las condiciones de financiación, ejecución, seguimiento y justificación del programa. Además, contempla la posibilidad de incorporar otras entidades interesadas en colaborar y prevé una estructura flexible que permita la subcontratación total de las actividades programadas.

"Este acuerdo ejemplifica el modelo de cooperación que la Diputación de Toledo impulsa con los ayuntamientos de la provincia para fortalecer el tejido cultural local y fomentar la participación ciudadana", han indicado desde la institución provincial.