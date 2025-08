Núñez y Velázquez urgen a Page a desbloquear la situación del Hospital Virgen de la Salud: "Lastra a Palomarejos"

El futuro incierto del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo sigue en la picota. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, han unido de nuevo fuerzas para reclamar al presidente Emiliano García-Page que “se desbloquee de una vez por todas" la situación del edificio para revitalizar Palomarejos.

Lo han hecho durante una visita al barrio afectado para lamentar el "abandono" por parte de la Junta y de la Tesorería General de la Seguridad Social. "Está lastrando el futuro de un barrio emblemático y no se puede seguir permitiendo la parálisis de actuaciones clave para la ciudad", ha denunciado Núñez.

Una demanda que comparte con el alcalde de Toledo, quien ha vuelto a reclamar al Gobierno regional que acelere los trámites para revertir la titularidad del suelo del antiguo Hospital centro sanitario. "Es urgente y es fundamental para revitalizar un barrio que se ha visto muy afectado por el traslado del hospital y así generar de nuevo actividad económica y social en esta céntrica zona de Toledo”.

En este sentido ha recordado que el Ayuntamiento ya ha realizado una oferta a la Tesorería General de la Seguridad Social para adquirir el inmueble de la Escuela de Enfermería con el objetivo de convertirlo en una residencia para jóvenes universitarios. “Desde el Ayuntamiento hemos dado los pasos necesarios, pero no podemos seguir esperando al resto de administraciones, porque nos jugamos el futuro de Palomarejos y de la ciudad”, ha concluido.

Carlos Velázquez ya mostraba sus dudas respecto al futuro del proyecto en una entrevista publicada en junio por EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM, lamentando que las administraciones se lanzasen la pelota sin avances. "Hablo con el SESCAM y me dice que la Tesorería no para de requerirle cosas nuevas. Hablo con la Tesorería y me dicen que el SESCAM no cumple con lo que se le pide para que se pueda tramitar la reversión de la parcela", afirmaba.

Por su parte, Paco Núñez ha pedido a Page que “deje de mirar para otro lado” y asuma su responsabilidad, ya que el Partido Popular está proponiendo soluciones concretas "para transformar los barrios y mejorar la vida de los ciudadanos"

La Tesorería de la Seguridad Social sumaba trabas a la reversión del hospital Virgen de la Salud de Toledo el pasado septiembre, tal y como confirmaba a este medio el consejero de Sanidad, relacionadas con el "vaciado íntegro del edificio”, no solo del mobiliario y el equipamiento sino también de conducciones de gas o instalaciones eléctricas.

Meses más tarde, en marzo de 2025, la OCU de Castilla-La Mancha instaba a poner en marcha políticas que devuelvan a Palomarejos su importancia y funcionalidad, ya que se encuentra en un "preocupante estado de abandono".