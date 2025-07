Grison de 'La Revuelta' visita Puy du Fou y alucina: "No vas a ver un espectáculo así ni en Europa, ni en el mundo"

Tras dejar con la boca abierta al Mago Pop, el parque temático Puy du Fou de Toledo ha vuelto a despertar admiración en otra figura pública. Esta vez ha sido el beatboxer, músico y colaborador en el programa de RTVE 'La Revuelta', Marcos Martínez o más conocido como Grison.

Durante su visita, Grison ha confesado que llevaba "dos años queriendo venir" porque le habían hablado muy bien. A pesar de su fuerte expectación no se esperaba algo tan espectacular. "Me ha flipado todo, la verdad", ha apuntado.

El también productor televisivo no se imaginaba que "fuera un show tan bien cuidado y con una técnica tan depurada". Uno de los aspectos que ha destacado es el tema de los aromas, "de repente hueles a incienso o a pólvora en mitad de tu experiencia".

Para Grison, Puy du Fou Toledo no se parece a nada que haya visto. "No hay nada igual. No vas a ver un espectáculo así ni en España, ni en Europa, ni en el mundo".

Una propuesta artística que ha dejado sin palabras a Marcos Martínez: "Es bastante difícil de igualar en la técnica y la puesta en escena".