Duna, la perra antidroga de la Policía que debutará en las fiestas de su pueblo de Toledo

Un vecino regaló a los policías locales de Añover de Tajo (Toledo) una pastora belga malinois con dos meses de vida. Jorge García Pérez, el jefe de los agentes, preguntó al alcalde y decidieron quedarse con ella. Duna se convirtió así en el agente canino en prácticas, que debutará en las fiestas del pueblo, del 23 al 28 de agosto, para encontrar sustancias estupefacientes.

Para su adiestramiento, Jorge llamó a la puerta de dos colegas, Javier Cantero Blanco y Alfonso Toribio Portillo, que se dedican a la formación de perros policías desde hace cinco años en Aula Abierta, con sede en Algete (Madrid).

"Es solamente para compañeros que quieren formar unidades caninas, o que las tienen y quieren ampliarlas con un adiestramiento sin medidas coercitivas para el perro", explica Javier.

Allí dijeron a Jorge que tardarían unos seis meses en prepararla y el agente de Añover de Tajo se animó. Va con ella una o dos veces al mes; sigue las pautas que le dan, y graba los entrenamientos para que Javier y Alfonso le corrijan. "Duna evoluciona favorablemente", afirma su guía, que no tuvo problemas para meter al animal en casa porque a su mujer también le gustan los perros.

Los dos adiestradores, instructores de la Asociación de Guías Caninos Policías Locales de España, atesoran experiencia en este campo. Alfonso Toribio es subinspector de Policía Local, mientras que Javier Cantero lleva 22 años como agente municipal y trabaja en la unidad canina de Azuqueca de Henares (Guadalajara) desde hace cuatro.

Duna empezará su labor durante las fiestas patronales de Añover de Tajo. Manuel Moreno

Aquí cuentan con cuatro agentes-guías y seis perros, todos especializados en detectar drogas. Un cocker spaniel inglés y un pastor belga malinois son los suyos. "El tiempo que se tarda en formar un perro depende del animal; de las cualidades, no de las razas. Es como los niños. Tienes uno listo que lo aprende todo rápido y tienes otro de la misma familia que necesita más tiempo", ilustra Javier.

En cuanto al género, depende del gusto del guía. Él ha experimentado que con las hembras, que "son más listas", tienen menos problemas en los parques. "No te van manchando todos los árboles, porque no siguen el rastro de otros perros. No se despistan tanto", asegura un instructor que se dedica a esta tarea porque siempre le han gustado los canes. "Es ir a disfrutar del trabajo", remarca.

Sobre la edad para formarlos, Javier ha comprobado que se puede empezar con ellos siendo cachorros y no esperar a que cumplan un año. Pone como ejemplo su cocker, una perra de tres años que se llama Pipa, con la que empezó a los tres meses de vida. Sancho, el otro, ya ha cumplido la década y lo jubilará no tardando mucho.

Por eso está preparando una pastora belga malinois, a la que puso de nombre Mamba negra, como una de las serpientes más temidas de África, pero en el caso de la perra no por su veneno, sino por el color de su pelaje.

¿Qué periodo necesita el animal para aprender? "Una asociación de olor puede tardar dos meses, y se necesita más tiempo para trabajar en la calle", responde Javier. Encontrar sustancias entre personas, enseñarle a buscar en parques o dentro de vehículos son tareas complejas.

"Algo que trabajamos mucho es que los perros sean pocos invasivos, que no se suban ni se apoyen en las personas, sino que solamente marquen dónde está la sustancia estupefaciente", amplía el adiestrador, quien ha colaborado con la Policía Nacional en numerosas ocasiones.

En cuanto a los resultados en el trabajo, contesta con una obviedad: "No dejan de ser perros. Pueden tener días buenos y malos. Un 100 % es imposible, pero sí una fiabilidad muy alta, entre un 80 y un 90 %". También dependerá de cómo sople el viento, que influye.

Una vivencia: estando en Marchamalo (Guadalajara), en la puerta de acceso a una carpa, el perro antidroga que Javier llevaba saltó dentro de un puesto de camisetas y marcó el bolsillo de un hombre. Estaba a quince metros. "En efecto, tenía un trozo de hachís", recuerda.

Duna tiene todavía por delante un mes para completar su formación. Que san Bartolomé, el patrón de Añover de Tajo, la guíe el día de su estreno.