Page, indignado por la imagen del río en Toledo "Mucha gente tendría que sentir vergüenza con la foto del Tajo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado el aspecto que muestra el río Tajo a su paso por Toledo. "Hay mucha gente que tendría que sentir vergüenza con la foto del Tajo", ha asegurado.

El pasado lunes, y durante unas horas, el caudal del río menguó de forma repentina sin que aún se haya encontrado una explicación de esta caída. La avenida del Tajo, que pasaba por la capital regional a unos 33 metros cúbicos por segundo, redujo su volumen hasta apenas 13 metros cúbicos.

Page ha aludido a los "incomprensibles retrasos" sobre las nuevas reglas de explotación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

El jefe del Ejecutivo regional ha urgido a las diferentes administraciones, especialmente al Ministerio que encabeza Sara Aagsen, a ejecutar las "cinco sentencias que dicen lo que hay que hacer" para garantizar la salud del Tajo.

"No me lo explico", ha lamentado el presidente de Castilla-La Mancha. "No es coherente con el principio de sostenibilidad del que tanto se presume", ha añadido.

Al respecto, Page ha mostrado la intención de la Junta de Comunidades de "plantear acciones judiciales" para exigir el "cumplimiento" de las sentencias "que reconocen nuestros derechos" en materia hídrica.

El último episodio crítico del Tajo redunda en la "situación muy preocupante" de un río maltratado por el trasvase y la contaminación de algunos de sus afluentes.

Vista aérea del Tajo en la zona de confluencia con el arroyo de la Degollada. Javier Longobardo

Al mismo tiempo, Page ha aplaudido la "luz verde" que se ha concedido para el aumento de capacidad de la desalación en el Levante.

En todo caso, desde la Junta presumen del uso moderado que el sector primario de la región hace de los recursos. Page se ha felicitado por la eficiencia de los regadíos en el conjunto de España.

Bruselas y Washington

Durante su intervención en el acto de firma de los nuevos estatutos de la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en la importancia de la Política Agrícola Común (PAC).

"Me gustaría que en Bruselas respetaran la decisión de las urnas", ha dicho sobre la mayoría favorable al mantenimiento del escenario en vigor.

Page ha insistido en el papel preponderante del sector agrario, una actividad de la que Castilla-La Mancha "nunca va a renegar".

Por otra parte, también ha recelado de los propósitos de Donald Trump y una forma de actuar que "preconiza al más fuerte y un mundo sin reglas, de caos".