Castilla-La Mancha invierte 5,4 millones de euros para dotar de depuradoras a tres pequeños pueblos de Toledo

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han inaugurado este lunes las nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) que el Gobierno regional ha construido en las localidades toledanas de Cebolla, Montearagón y Mesegar de Tajo con una inversión de 5,4 millones de euros.

Junto a los regidores de los tres municipios, Page recordado que en estos momentos su Gobierno se está gastando 30 millones de euros en las estaciones de Quero, El Toboso, Los Yébenes y La Guardia, además de la de Sonseca que está en proceso de licitación.

"Son obras que no son bonitas pero sí útiles. Quizá no tengan rentabilidad política ni se hacen jornadas de puertas abiertas pero hay que hacerlas", ha añadido el regidor autonómico, quien ha bromeado asegurando que "es más bonito no recibir multas de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

Respecto a la puesta en marcha de estas tres infraestructuras, que mejoran la sostenibilidad de la gestión del ciclo integral del agua para 12.158 habitantes, Page ha defendido que su Gobierno está haciendo "un acto de justicia".

Y es que como ha recordado, estas tres infraestructuras fueron paradas por María Dolores de Cospedal, su predecesora en el cargo, un mes después de llegar al cargo en 2011 pese a que en este caso estaba ejecutada el 72 % de la obra.

Plan de Depuración

De su lado, Mercedes Gómez ha detallado que estas tres depuradoras forman parte de los proyectos que contempla el Plan de Depuración de Castilla-La Mancha con el que el Gobierno regional, por medio de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, ayuda a los municipios que no cuentan con recursos propios para que puedan disponer de las infraestructuras necesarias para la mejora de la gestión sostenible del ciclo integral del agua.

“Estamos cumpliendo con un desafío común que nos compromete a todos: garantizar ríos vivos, sanos y con futuro, donde se respeten los ecosistemas y se avance hacia un modelo verdaderamente sostenible”, ha afirmado.

Al acto de inauguración también han acudido la consejera Portavoz, Esther Padilla; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres; el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez; el director de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino; la diputada provincial, Tita García, y los responsables de la UTE Inima Medio Ambiente y Viales y Obras Públicas, adjudicataria de las obras.