Las redes recogen un nuevo vídeo de jóvenes bañándose en el Tajo en Toledo a pesar de su prohibición

Las redes sociales se han hecho eco de otro vídeo más en el que se puede observar cómo cinco jóvenes se bañan en el Tajo y toman el sol en una pequeña zona terriza ubicada entre la 'playa' de Tenerías y la Barca Pasaje de Toledo, a pesar de que el baño en el río está prohibido desde hace más de 50 años.

El vídeo, recogido por el perfil de Instagram de 'Pipistrelu' se publicó el pasado 12 de junio, el mismo día en el que el 'influencer' Sergio Gómez, conocido como 'Ser0noser' publicaba otro en el que dos jóvenes se lanzaban al río para bañarse desde la plataforma de la Barca Pasaje.

En la publicación de 'Pipistrelu' se observa cómo tres chicos, ataviados con ropa de baño, salen del agua mientras que otras tres personas disfrutan del sol con toallas tendidas en la arena.

Si bien el vídeo no ha recogido ningún tipo de comentario, tiene 218 'me gusta'. No así el que publicó Sergio Gómez que sí acumuló decenas de mensajes en los que los usuarios mostraban su indignación ante la temeridad de los dos jóvenes.

Prohibición de 1972

El 19 de junio de 1972, el Gobernador Civil de Toledo, comunicó a las poblaciones surcadas por el Tajo que una circular de la Dirección General de Sanidad prohibía el baño en el río al comprobarse que las aguas estaban contaminadas.

En la instrucción se instaba también a los ayuntamientos a fijar carteles que anunciaran la prohibición en lugares visibles y estratégicos.

En Toledo capital, desde que el pasado mes de marzo las fuertes lluvias y el desembalse aguas arriba afloraran una playa en la zona de la Cornisa, fueron muchos los toledanos que hicieron uso de este nuevo atractivo para pasear y tomar el sol. También hubo quien aprovechó para refrescarse en el río.

El Consistorio se vio, entonces, obligado a volver a poner carteles para recordar esa prohibición de 1972.

Contaminación fecal

Por otro lado, tal y como ya avanzó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM a finales de abril, el Ayuntamiento, ante determinadas situaciones irresponsables de ciudadanos introduciéndose en el agua, encargó a un laboratorio el análisis del agua.

El estudio desveló que el Tajo a su paso por Toledo contiene 'contaminación fecal', y el contacto con los microorganismos que contienen “puede causar diversas enfermedades que van desde infecciones gastrointestinales a otras más graves, sobre todo en población vulnerable”.