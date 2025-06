Velázquez no piensa en Tolón como rival, pero cree que "algo raro está pasando" con los proyectos ministeriales

Carlos Velázquez evita por el momento alimentar la posibilidad de una posible reedición del duelo electoral con la socialista Milagros Tolón en los comicios municipales de mayo de 2027.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el alcalde de Toledo asegura que no dedica "ni un minuto" a pensar si su antecesora y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha volverá a aspirar a la Alcaldía. "No, no me preocupa", zanja al ser preguntado por ello.

Sobre lo que a él respecta, confirma su intención de optar a la reelección: "Me encantaría y me gustaría contar con el apoyo de los ciudadanos para seguir siendo alcalde en 2027".

Y añade: "Tenía ilusión en 2023, pero ahora tengo más, porque los ciudadanos ya pueden hacer un examen de lo que hemos hecho. Es que, siendo alcalde de Toledo, no puedo aspirar a más".

Sin embargo, el alcalde toledano sí lanza un mensaje crítico sobre el actual papel institucional de Milagros Tolón. "Desde el Ayuntamiento tratamos a todas las instituciones igual, nos relacionamos de la misma manera, pero es muy distinto lo que recibimos de la Junta de Castilla-La Mancha o de la Diputación que de la Delegación del Gobierno", lamenta.

"Es cierto que los proyectos que pasan por los ministerios tienen muchísimas complicaciones, más de lo normal", afirma.

"El tercer carril es un claro ejemplo de que algo está pasando, algo raro está pasando". Se refiere a la ampliación de la carretera TO-23, el único acceso y salida al barrio del Polígono, que sufre atascos diarios desde la apertura del Hospital Universitario.

Un proyecto del Ministerio de Transportes cuya licitación se anuncia como "inminente" desde hace casi dos años, pero no acaba de llegar. "Esto lo están viendo y notando los ciudadanos. Es triste, pero es así", dice el alcalde.

Vox y Paco Núñez

En el ecuador de su mandato, Velázquez asegura que no contempla cambios en el equipo de Gobierno. "Lo que funciona, conviene no cambiarlo", resume. Y apunta: "Cada una de las concejalías puede demostrar, con hechos concretos, que Toledo está mejor que hace dos años".

Tampoco ve motivos para inestabilidad con Vox, su socio de Gobierno, según se vayan acercando los comicios del 27. "Nos comprometimos a darles a los toledanos un Gobierno sólido, estable y duradero, y cuento con la palabra y el compromiso de Inés Cañizares", afirma sobre la vicealcaldesa.

Finalmente, Velázquez reitera su respaldo a Paco Núñez como candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ya que "conoce perfectamente la región".

"Lleva muchos años trabajando y creo que no hay otra persona que haya pisado tanto los pueblos y las ciudades de Castilla-La Mancha, que haya contactado con tantas personas y tantos colectivos de la región. En estos momentos, es el mejor", defiende.