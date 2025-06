Carlos Velázquez: "Estamos dando a Toledo el cambio en el fondo y en las formas al que nos comprometimos"

Carlos Velázquez (1980) cumplirá este martes 17 de junio sus dos primeros años como alcalde de Toledo. Traspasará, de esta forma, el ecuador de un mandato con el que considera que ya ha conseguido darle a los toledanos el cambio "de fondo y de forma" en la gestión municipal que reclamaban tras 16 años de gobiernos socialistas en la ciudad.

El también presidente provincial del PP de Toledo afirma que la capital castellanomanchega es hoy una ciudad "mejor que hace dos años". Ya no se habla de promesas, presume, sino de "proyectos concretos" y "completamente necesarios" que sus antecesores no se habían "atrevido" a llevar a cabo.

En esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM ha ofrecido detalles novedosos sobre ellos, al igual que ha respondido sobre la construcción de vivienda, la convivencia entre turistas y residentes del Casco, impuestos, la zona magenta, el AVE o el polémico proyecto con el que Vox, su socio de Gobierno municipal, plantea dotar a la ciudad de un teleférico.

Una fotografía de Carlos Velázquez con el Papa Francisco en el despacho de Alcaldía. Javier Longobardo

El martes se cumplirán dos años desde su toma de posesión como alcalde de Toledo. ¿Cómo ha cambiado la ciudad ahora que estamos a punto de alcanzar el ecuador de su mandato?

Hoy todo es mejor que hace dos años. La ciudad se encontraba en una situación complicada, pero la hemos sacado de la parálisis con ambición, con valentía, poniendo en marcha proyectos que eran completamente necesarios, pero que nadie se había atrevido a abordar hasta ese momento.

Ese cambio en el fondo y en las formas, al que nos comprometimos, se lo estamos dando a Toledo y a los toledanos.

En Toledo, antes se debatía sobre promesas, sobre hipótesis, sobre futuribles. Hoy se discute y se debate acerca de proyectos concretos, que están en ejecución o que están en tramitación.

¿Cuáles son los avances de los que se siente más orgulloso y cuáles se le están resistiendo más de lo que esperaba?

Me siento orgulloso de muchos. De los 10 puntos de vertido con los que hemos acabado para mejorar de verdad la salud del río Tajo a su paso por nuestra ciudad, de la eliminación del bolseo en una gran parte del Casco Histórico, de haber puesto en marcha la primera comunidad energética en el Casco Histórico de una ciudad Patrimonio de la Humanidad para contribuir a mejorar el medio ambiente y reducir la factura de la luz a sus vecinos.

Y también de obras importantísimas, que fueron tan prometidas por los gobiernos socialistas y nunca llegaban, como la que ha permitido minimizar los efectos de las inundaciones en Azucaica. Después del arenero, se va a canalizar el arroyo para que no atraviese la zona urbana del barrio. O el Centro de Mayores de Buenavista, una obra también anunciada hace muchísimos años y que ahora ya ha empezado y está siendo una realidad.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en la revitalización de Palomarejos sí me hubiera gustado ir más rápido. Es cierto que hemos conseguido que el cuartel de la Guardia Civil no salga del barrio, pero queda pendiente poner en valor y en uso dos grandes edificios como son el antiguo Hospital Virgen de la Salud y el de la Escuela de Enfermería.

¿Es optimista con poder darle un nuevo uso a ambos lugares?

Soy optimista con la Escuela de Enfermería, que queremos que sea una residencia universitaria, porque seguimos manteniendo conversaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Virgen de la Salud es un problema porque, lamentablemente, no hay ningún avance. Hablo con el SESCAM y me dice que la Tesorería no para de requerirle cosas nuevas. Hablo con la Tesorería y me dicen que el SESCAM no cumple con lo que se le pide para que se pueda tramitar la reversión de la parcela.

Yo no sé qué será la verdad de todo esto, pero nosotros vamos a hacer lo que podamos porque la revitalización del barrio de Palomarejos pasa inevitablemente por la puesta en valor de estas dos parcelas.

Es habitual que los ayuntamientos pisen el acelerador de la obra pública en el tramo final de los mandatos. ¿Hay algún proyecto por ejecutar que le haga especial ilusión?

Sí. Hay un proyecto que me hace especial ilusión: el nuevo campo de fútbol Carlos III. Para muchos puede parecer solo una instalación deportiva, muy necesaria, pero representa mucho más porque forma parte de la autoestima de la ciudad.

Puedo confirmar que en junio se adjudicará la obra y que este verano ya vamos a ver máquinas trabajando, en el mismo lugar donde los trabajadores de la Fábrica de Armas comenzaron a construir el antiguo campo por el que pasaron equipos de primer nivel, pero que fue clave para otros como el Santa Bárbara o el Toledo Imperial. Para los miles de toledanos que hemos hecho deporte allí es mucho más que un campo, es muy simbólico.

El proyecto es ambicioso y se van a construir dos campos: uno de fútbol 11 y otro de fútbol 7. Esta legislatura ejecutaremos el de fútbol 11, que queremos que esté terminado antes de que acabe el año. El de fútbol 7 será después, porque dependemos de una parcela privada. Aunque ya hemos iniciado los trámites de expropiación, estas cosas sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo acaban.

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado tres grandes proyectos para concurrir a los fondos europeos EDIL: la construcción del pabellón multiusos de San Antón, la puesta en valor del Circo Romano y la remodelación de la Peraleda junto a la creación de un bulevar en la TO-21. ¿Se descartaría alguno de ellos en caso de no conseguir los 20 millones necesarios?

Tenemos esperanzas fundadas en que nos den el máximo de dinero, porque el proyecto que hemos presentado es muy potente, muy sólido y con un grado de madurez importantísimo. Si no fuese así, y ojalá que no ocurra, habría que tratar de redimensionar los proyectos en función de la subvención que consiguiéramos.

¿Pero hay alguno de los tres que sea el niño mimado, el absolutamente prioritario?

Seguramente tanto el proyecto del Toledo Romano, porque la recuperación del Circo Romano es hacer justicia con nosotros mismos, como el gran pabellón multiusos, por la necesidad y por la falta que hace en la ciudad.

Son dos proyectos verdaderamente importantes y que supondrán un antes y un después en la historia contemporánea de Toledo.

"La intención de bajar impuestos se mantiene"

Se presentó a las elecciones de 2023 prometiendo una rebaja generalizada de los impuestos en Toledo. ¿Tiene capacidad económica y voluntad política para cumplir con el compromiso antes de 2027?

Este Ayuntamiento ya tiene en marcha un proyecto de reducción de impuestos y tasas. Estamos centrados en convertir a Toledo en la ciudad de España donde sea más económico y más fácil montar un nuevo negocio o una nueva empresa. Por eso hemos incorporado una rebaja tan importante de la tasa de apertura de establecimientos.

También hemos reducido para los toledanos el coste de la ORA y el resto no lo hemos podido tocar. Pero, a diferencia de otros municipios que en su inmensa mayoría han subido impuestos, nosotros los hemos congelado.

Únicamente se ha subido la tasa de basuras, que se ha tenido que incrementar de manera obligatoria por una ley de residuos de Pedro Sánchez, y la tasa del agua también de forma obligada porque teníamos que cumplir una sentencia que venía de la anterior legislatura.

Ahora vamos a ver qué cantidad de fondos europeos conseguimos y qué es lo que podemos hacer en los próximos años. A partir del mes de octubre podremos ir despejando esta cuestión, porque la intención de bajar impuestos se mantiene y, por supuesto, a mí me gustaría bajarlos siempre que haya posibilidad.

Otro de sus grandes compromisos electorales fue el de paliar los atascos en la ciudad. ¿Cuándo comenzarán las obras del vial municipal que conectará el Polígono y Azucaica? Un vial que, por cierto, el PSOE municipal considera que convertirá el polígono industrial en una "ratonera"...

Llama mucho la atención que ahora critiquen esta actuación completamente necesaria los que han sido, precisamente, responsables directos de las ratoneras que existen en Toledo. Los mismos que, además, no han hecho nada cuando han tenido la oportunidad de hacerlo durante los 16 años que han gobernado. Ahora, como ven que ese vial es de verdad, como ven que lo vamos a hacer y se empezará la obra en pocos meses, lo critican.

Por cierto, también llama la atención que crean que este vial de conexión va a ser una ratonera por tener dos carriles, cuando conecta la calle Jarama con la CM-4001, que también tienen dos carriles. Sin embargo, aplauden la actuación anunciada hace ocho o 10 años por el Ministerio, la del puente de la A-40, que nace con un defecto de forma grandísimo. Ahora hemos conocido que tendrá dos carriles.

Ese puente sí que va a ser una ratonera, porque sale de cuatro carriles de una autopista de peaje y llega a una calle, que es otra cosa discutible, que también tiene cuatro carriles. Pese a todo, yo lo que quiero es que se haga, porque ya sabemos que los proyectos del Ministerio se eternizan en el tiempo y nunca los vemos.

La actual delegada del Gobierno, en otro tiempo alcaldesa de Toledo, anunció el inicio de las obras del tercer carril de la TO-23 para noviembre de 2022. Estamos ya en junio de 2025 y seguimos sin noticias de la infraestructura.

El vial municipal de conexión entre el Polígono y Azucaica no es la solución definitiva, pero va a contribuir de manera importante a solucionar los atascos. Pero no podremos decir que quedarán solventados hasta que el Ministerio también haga el tercer carril entre Santa Bárbara y el Polígono y la conexión de la A-40.

La ampliación del polígono industrial de Toledo acaba de recibir luz verde definitiva. ¿Hay empresas concretas interesadas en ocupar el nuevo suelo?

Cuando se inició esta modificación de planeamiento hace ocho o nueve años se pensó para uso logístico, pero nosotros hemos apostado más por un uso tecnológico e industrial. Y claro que hay empresas interesadas.

Lo que le puedo decir es que Osi Food, proveedor de McDonalds, tiene previsto multiplicar por dos la superficie actual de su fábrica. Eso supondrá la creación de 120 o 150 nuevos puestos de trabajo.

"En la inmensa parcela del Barrio Avanzado se podrían construir miles de viviendas"

El nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) ya se encuentra en proceso de redacción bajo la premisa principal de "coser" la ciudad. ¿En qué zonas concretas es factible construir nueva vivienda sin que la ciudad se siga estirando?

Sin ser necesaria ninguna modificación de planeamiento urbanístico, en el Polígono ya se puede poner en valor la inmensa parcela del Barrio Avanzado, que ya es suelo urbano consolidado. Y, además, lo aprovecharíamos para retirar el amianto que allí queda. Creo que es una oportunidad y desconozco por qué la Junta de Comunidades no quiere o no tiene voluntad de hacer viviendas allí. Yo reclamo que se haga, porque estaríamos hablando de miles de viviendas.

Sobre el futuro POM, creo que hay unanimidad en el hecho de que la ciudad no puede estirarse más, porque es insostenible de cara la prestación de los servicios públicos.

¿La zona de contacto y la Peraleda son zonas ya descartadas para construir vivienda?

Sobre la zona de contacto, nosotros estaríamos encantados de poder cambiar el uso de terciario a residencial para poder hacer vivienda pública a precios asequibles y contribuir a reducir el problema de acceso a la vivienda en nuestra ciudad.

El SEPES realizó un estudio geotécnico en las parcelas que son de su propiedad y ahora habrá que definir qué se puede y qué no se puede hacer, o con qué condicionantes o requisitos se puede hacer. Hay que recordar que esos terrenos fueron un vertedero, pero en absoluto está descartado que se pueda construir allí. Tenemos esperanzas, porque eso sería coser ciudad.

Respecto a la Peraleda, nosotros apostamos porque siga siendo el recinto ferial de Toledo. Las parcelas que no son recinto ferial tienen limitaciones en cuanto a la inundabilidad y relativas a la posible afectación del cono visual. Si se respetan esas limitaciones, desde el Ayuntamiento no estamos cerrados, pero la zona del ferial seguirá siendo ferial.

"La convivencia entre turistas y residentes del Casco es algo que nos obsesiona"

Las cifras de turistas que visitan Toledo no deja de crecer desde la pandemia. ¿Hay riesgo de morir de éxito y de que el Casco se convierta en un museo al aire libre, pero sin vecinos?

Estamos centrados en mejorar y potenciar el turismo de calidad frente a la cantidad. Eso no quiere decir que no queramos que venga gente. En absoluto. Queremos que vengan visitantes, pero también es necesario tomar medidas.

Ya tenemos prácticamente listo el borrador de la nueva ordenanza de actividad turística en la ciudad, elaborado con la participación de todos los sectores y fruto de un proceso de escucha activa. Creo que vamos a conseguir una ordenanza fruto del consenso, si no de la unanimidad, que mejorará la experiencia de los visitantes y hará más factible la convivencia entre turistas y residentes.

Esa convivencia nos obsesiona. Muchas de las medidas que ya se están aplicando van encaminadas precisamente a equilibrar una balanza que, hasta ahora, está demasiado inclinada hacia los inconvenientes de vivir en el Casco Histórico y no hacia sus ventajas. Por eso hemos puesto en marcha acciones concretas como el pivote único o la eliminación del bolseo y estamos facilitando más aparcamientos a los residentes, como las 70 plazas que junto a las viviendas se construirán en Alamillos del Tránsito.

¿La nueva ordenanza fijará un número máximo de integrantes para los grupos turísticos que visitan Toledo?

No quiero avanzar cómo quedará definitivamente, pero sí puedo decir que abordará cuestiones como la limitación de la amplificación sonora en las visitas guiadas, que generan molestias a los vecinos, o la regulación de los grupos turísticos.

No se trata de limitar el tamaño máximo de los grupos o de perjudicar a los guías o al sector del transporte, que son fundamentales. Pero sí de establecer, por ejemplo, que determinadas calles no puedan ser transitadas por grupos numerosos.

Queremos que, por ejemplo, una persona que hace la compra en el Mercado de Abastos pueda llegar a su casa sin complicaciones por la calle Hombre de Palo.

Con el proyecto Toledo Emerge, en colaboración con la Diputación de Toledo, aspiran a devolver el uso a cuatro grandes edificios actualmente abandonados en el Casco de la ciudad. ¿Hay empresas interesadas en la gestión hotelera de San Juan de Dios o todavía hay posibilidad de que el inmueble se rehabilite como residencia de mayores?

Toledo Emerge es un proyecto apasionante, el más importante de recuperación de espacios en el Casco Histórico que se haya hecho nunca antes. Entiendo que a determinados sectores, fundamentalmente la oposición, no les guste por la magnitud y la importancia del mismo, pero creo que hay que tener altura de miras, porque este es un proyecto de la ciudad.

Puede haber unos usos que nos gusten más y otros que nos guste menos, pero es completamente necesario acabar con el abandono de estos edificios del Casco. Hay empresas hoteleras interesadas en utilizar San Juan de Dios y, por eso, la Diputación ha presentado un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) en esa línea.

Pero si la Junta de Comunidades, en cualquier momento, dice que quiere poner la residencia, en el Ayuntamiento y en la Diputación estaremos encantados de que así sea. Los usos son compatibles. Hay tiempo para hacerlo, pero lo que no queremos es que siga abandonado 20 años más.

"Los bonos para la zona magenta estarán a final de año"

Tras la implantación de la zona magenta en el aparcamiento de Safont, que obliga a pagar por su uso a los no empadronados en Toledo, siguen sin llegar los bonos de descuento para trabajadores o usuarios recurrentes. ¿Hay fecha?

Estamos trabajando en ello y puedo decir que estarán a final de año. Estamos viendo qué tipo de bonos serán, pero sí habrá bonos para las personas de fuera que trabajan en Toledo.

También se anunció por parte del Ayuntamiento la intención de habilitar una parcela municipal para generar otro aparcamiento magenta en el entorno del Hospital Universitario del Polígono. ¿Qué plazos manejan?

De momento es un proyecto que está en stand by.

El próximo año 2026 tocará sacar a concurso el servicio de autobuses urbanos de la ciudad. ¿Sobre qué pilares tendrá que sustentarse? ¿Es razonable que cada día circulen 500 autobuses por la plaza de Zocodover o es algo a corregir?

Ya hemos tomado medidas para mejorar el servicio, como la nueva línea 32 que une La Legua con el Hospital, o la línea 94 que comunica las zonas residencial e industrial del Polígono. Pero el objetivo será adecuar la movilidad a la realidad que tiene en estos momentos Toledo, recordando que ha habido un cambio sustancial con el cierre del Hospital Virgen de la Salud y la apertura del Hospital Universitario.

Es evidente que el nuevo vial entre Azucaica y el Polígono, va a pedir a gritos una línea de tipo circular en la ciudad de Toledo que permita mejorar las frecuencias en determinados barrios como el propio Azucaica.

Respecto a su segunda pregunta, yo creo que nadie ve razonable que esa cantidad de autobuses suban a Zocodover. Habrá que hacer compatible reducir el número de autobuses grandes que acceden al Casco con seguir apoyando la vida en el Casco. Por lo tanto, habrá que hacer un trabajo muy fino en el nuevo proyecto de líneas y valoraremos soluciones imaginativas.

¿Saben ya cuándo habrá que cortar uno de los dos carriles en Zocodover por las obras en la Delegación del Gobierno?

Todavía no. La información que tenemos sobre el avance de la obra es la que conocemos por la prensa.

"Habrá que ir viendo el proyecto del teleférico, pero la tirolina fue muy polémica y ahora no molesta a nadie"

La idea que plantean desde Vox, sus socios en el Gobierno, sobre un teleférico que conecte Azarquiel con el Miradero y otro que una los puentes de Alcántara y San Martín, ¿le parece factible? ¿El alcalde apoyará e impulsará estos proyectos?

En Vox recuerdan que el teleférico ya formaba parte de su programa electoral, pero entiendo que es algo que pueda sorprender. Cuando se puso en marcha la tirolina en 2015 fue una infraestructura muy polémica... y hoy no le molesta a nadie o a casi nadie.

Yo el proyecto del teleférico no lo conozco todavía. Habrá que ir viéndolo. Lo que le puedo decir es que cuando llegué a la Alcaldía en 2023 ya se había propuesto a este Ayuntamiento, por parte de empresas privadas, un teleférico desde el Salto del Caballo hasta el Miradero.

Sobre la llegada del futuro AVE Madrid-Lisboa a Toledo, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, aseguró días atrás que el Ministerio de Transportes le había comunicado que no tomaría una decisión sin el apoyo del Gobierno regional. ¿Eso significa dar por enterrada la opción 'Toledo Centro', la del polémico viaducto sobre el río Tajo?



La Junta tiene una ley de patrimonio importante porque le da capacidad para bloquear determinados proyectos, pero este alcalde no ha tenido comunicación directa del Ministerio desde que se plantearon las alegaciones, así que no le puedo contestar a su pregunta.



Lo que espero es que en verano, cuando nos contesten, el Ministerio haya contado con la Junta y con el Ayuntamiento. No entiendo que se puede hacer de otra manera. Debemos tener altura de miras, tratar de olvidarnos del choque de trenes que ha habido entre la Junta y el Gobierno, y apoyar entre todos un proyecto que es imprescindible para Toledo.

La propuesta que hemos hecho desde el Ayuntamiento, Toledo AVE, no pone en riesgo la declaración de Patrimonio Humanidad; mantiene la estación de Santa Bárbara con los usos actuales de Avant, incluso pudiendo mejorar; y aporta valor a los usuarios presentes y futuros con una estación de andén pasante frente a Luz del Tajo. Y, además, en una parcela municipal sin problemas arqueológicos ni ambientales.