Raúl Calvo, presidente de los médicos de Toledo: "Ahora no queremos enfermar de nada y la sanidad no da abasto"

El médico Raúl Calvo trabaja desde 1992 en la Atención Primaria en el ámbito rural. En 2017 adquirió el cargo de secretario del Colegio Oficial de Médicos de Toledo y este pasado mayo cogió el testigo en la presidencia a Natividad Laín. Entiende que fue el único candidato porque a los 3.000 colegiados "les gustaba lo que estábamos haciendo".

También da respuesta a su opinión sobre la convocatoria de protestas de los sindicatos médicos el próximo 13 de junio por la negociación del Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales ante la que pide "que nos dejen ser médicos" porque "no somos esclavos", en relación con las guardias que realiza el colectivo: "Si nuestra profesión no es vocacional…"

Calvo analiza los coletazos de la pandemia. "Nos dejó muertos de miedo", asegura. Quizá de ahí venga esa "prevención salvaje" que considera están llevando a cabo los ciudadanos y que está suponiendo que desde la Atención Primaria "no damos abasto".

Calvo y Laín. Javier Longobardo

Indica que la Atención Primaria no es capaz de dar salida a la elevada demanda que hay y pide a los ciudadanos "que se den salud". "O cerramos el grifo o esto no va a ir bien", subraya.

Entiende que la gente no quiere enfermar, pero se muestra muy crítico con las herramientas tecnológicas que les hacen monitorear su salud constantemente a pesar de estar completamente sanos.

Le produce una profunda tristeza las agresiones a los sanitarios, más aún después de los aplausos recibidos durante la pandemia. Ante ello, pide abordar este asunto como un problema social, no sanitario, en el que se impliquen varios ministerios, incluido en el de Interior.

El traslado del Provincial y del Valle al Hospital Universitario de Toledo lo compara como vivir en una casa vieja y marcharte a un palacio, con los despistes lógicos de las primeras semanas de mudanza…

Pregunta: Asume usted la presidencia después de trabajar 8 años con Natividad Laín… ¿habrá continuidad?

Respuesta: Hemos estado ocho años juntos llevando el Colegio. Es verdad que yo me he encargado de la parte más de gestión y Nati más de la parte de representatividad, que lo ha hecho extraordinariamente. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido residentes suyos.

En este sentido, sería una pena perder esa línea de trabajo. El hecho de que no haya habido elecciones es porque realmente la gente no ha sentido la necesidad de generar una candidatura para hacer cosas diferentes, que le gustaba realmente lo que estábamos haciendo.

P. Hay convocada una concentración de sindicatos médicos para el día 13. Según señalan desde CSIF, la ministra Mónica García, más que ayudar con su anteproyecto empeora la situación…

R. Desde el primer momento hemos respaldado las movilizaciones para presionar para que se cambie el estatuto, pero no parece haber mucha intención. No estamos pidiendo ser diferentes a otras profesiones, no digo ya sanitarias, sino otras profesiones normales y corrientes. En las últimas modificaciones que estaban dando es que a los médicos se nos permite trabajar en promedio cuatrimestral, que se nos permitan trabajar 45 horas a la semana. Estamos ahora en España buscando jornadas de 35 horas en toda España. La jornada de 40 horas lleva en España puesta desde 1950. ¿Y los médicos 45 horas? Arrastramos el tema de las guardias famosas que son jornadas diferentes a nuestra jornada ordinaria.

Yo soy médico de atención primaria y pido una jornada de 8:00 a 15:00 horas. Todo lo que haga fuera de esa jornada debería ser como lo que hace cualquier otro trabajador. No hay ninguna empresa en la que la hora extraordinaria se pague menos que la hora normal. Eso, por ley.

"Lo único que estamos pidiendo es ser como un trabajador de una cadena de montaje que tiene un horario y si se tiene que quedar más, se queda y se lo paga"

P. ¿Siente que no se están haciendo caso a sus reivindicaciones después de los aplausos en pandemia?

R. Es algo que sienta fatal porque lo único que estamos pidiendo es ser como un trabajador de una cadena de montaje que tiene un horario y si se tiene que quedar más, se queda y se lo pagan. No queremos ser más pero tampoco queremos ser menos.

Cuando llevamos 23 horas trabajando…estamos en un quirófano, diagnosticando a alguien en una sala de urgencias de un pueblo, de una ciudad, en unas urgencias de un hospital… Se trata de decir… oiga, trátennos ustedes igual que a otros trabajadores, nada más. No estamos pidiendo nada más que eso.

P. ¿Afecta a la vocación?

R: No falta vocación. En realidad, hay mucha. El 95 % de los chicos y chicas que se meten a hacer medicina lo hacen por vocación. Saben lo que les espera. Mi hijo está en cuarto de medicina. Le quedan dos años y cuatro más de MIR, mientras que sus amigos de toda la vida han elegido otras profesiones y terminan ya este año y acceden al mercado laboral. Si no tienes vocaciones, es imposible meterte en esto.

Raúl Calvo. Javier Longobardo

P. En Castilla-La Mancha se van a producir muchas jubilaciones. Se estima que habrá un déficit de 362 médicos de familia en la región con las más de 870 jubilaciones hasta 2028… ¿Hay relevo?

R: El relevo está. Hay muchísima gente que hace Medicina. La nota que se pide en la universidad es porque hay mucha gente que lo quiere hacer. No es una nota que se ponga de forma aleatoria, surge porque muchos jóvenes quieren ser médicos.

P. Y con respecto a la Atención Primaria…

R:Cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que si no existiera Atención Primaria no se podría sostener un sistema sanitario público, que además es lo que nos hace más igualitarios a todo el mundo. Todo el mundo tiene su médico de cabecera, tiene su enfermera de cabecera y tiene su posibilidad de atención primaria, sea del estatus social que sea y tenga la capacidad económica que sea. Eso nos hace iguales a todos. Por ello, cuanto más desarrollada está la Atención Primaria y más capacidad resolutiva tenga, menos cara será la asistencia en general.

¿Sabes qué me decía un amigo íntimo que fue gerente del Hospital de Toledo sobre los costes económicos por paciente? Que el que le salía más barato es el que no viene y el que solucionas tú en Atención Primaria. Eso es lo que queremos nosotros, solucionar el 80 o el 90% de los problemas de nuestros pacientes.

P. Es una queja pública que después de la pandemia la gente intenta coger cita en Atención Primaria y no hay. ¿Se trata de un cambio de modelo que nos ha dejado la pandemia o qué está sucediendo realmente?

R. Si analizas los datos fríamente, lo que vas a encontrar, y estos son datos que tiene el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es que de la pandemia para acá se han triplicado el número de llamadas. ¿Realmente hay esa sensación de que la salud de la sociedad ha empeorado en esos últimos cuatro años? Seguimos siendo los mismos, hemos pasado la pandemia, pero tenemos los mismos problemas de salud que teníamos que tener… ¿Por qué ahora llamamos tres veces más? Hay un problema organizativo, por supuesto, derivado de que no somos gente suficiente. A lo mejor no tenemos la organización idónea y no se están cubriendo como deberían las plantillas. Eso existe, no vamos a negarlo, pero, ni siquiera poniendo más efectivos cubriríamos un exceso de demanda infinita. Entonces, o nos organizamos mejor o la sociedad empieza a darse cuenta de que no es una sociedad tan enferma. No podemos tener una sociedad que gire en torno a la enfermedad. Tenemos que ser una sociedad que esté en torno a la salud.

" De la pandemia para acá se han triplicado el número de llamadas"

P. ¿Entonces no es un mito eso de que la gente acuda al centro de salud sin que le suceda nada? ¿No será que ha crecido el miedo desde la pandemia?

R. Si tú tienes un problema, aunque sea un problema súper leve, pero es un problema que te genera una angustia es normal que intentes acudir a alguien que te soluciona el problema. Sí, nuestro trabajo es quitar ese miedo a la sociedad y devolverle la capacidad de autocuidado que la sociedad antes tenía.

Tú antes te hacías un arañazo y tu abuela te curaba… esa capacidad de autocuidado que teníamos, que nos dábamos nosotros, las familias, los amigos… eso se ha perdido, se ha traspasado completamente al sistema sanitario. No vamos a poder dar solución a todas esas demandas, ni solución a las demandas de la de la salud absoluta que percibe la gente. Sí que es verdad que en los últimos años la sociedad se ha hecho tan tecnológica que nos ha dado una falsa sensación de seguridad, pero, en realidad, nos están haciendo vivir con miedo.

"Ni siquiera poniendo más efectivos cubriríamos un exceso de demanda infinita"

Tú tienes un reloj que te dice que tienes una arritmia. Vale, tú estás muy tranquilo, pero realmente estás pensando todo el rato si vas a tener o tienes una arritmia… Cuando tú no tenías ese reloj, no tenías arritmia, lo detectabas porque tu corazón se ponía a bombear muy rápido… O sea, ya estamos en la fase de prevención salvaje. Ya no es una prevención razonable. No queremos enfermar de nada y queremos saber en cada momento qué nos pasa. No hay en el mundo sistema sanitario que dé abasto con esto. Las compañías de seguros privadas han incrementado sus pólizas de una forma estratosférica, con unos beneficios tremendos con pólizas 'low cost' porque la gente quiere tener algo en el móvil y si se levanta con dolor de espalda, en lugar de estirarse, contactar con un médico.

"Ya estamos en la fase de prevención salvaje. Ya no es una prevención razonable. No queremos enfermar de nada y queremos saber en cada momento qué es lo que nos pasa. "

P. Dos agresiones diarias a sanitarios según el CSIF en 2024…

R. En esta provincia murieron ocho médicos atendiendo a pacientes durante la pandemia. Ocho compañeros. Si después de morir en acto de servicio, como se suele decir, la gente después te insulta, te recrimina, te agrade físicamente. ¿Cómo te vas a sentir? Fatal. Dolorido… Yo te digo que un médico, una médica, que sufre una agresión, física o psíquica, ya no vuelve a ser nunca el mismo. Es como cuando te muerde un perro que ya nunca te acercas a los perros. Exactamente lo mismo. Es terrible. Las campañas no funcionan. Se ha hecho un esfuerzo, pero no funcionan. No están teniendo la repercusión que quisiéramos realmente.

Tenemos que dejar de pensar en las agresiones como un problema sanitario y empezar a pensar en las agresiones como un problema de nuestra sociedad. Atajar esto de una forma social como hemos hecho a afrontar la violencia machista. Es un problema social, no de la Consejería de Sanidad. Es del Ministerio del Interior, de Educación… Si no ponemos ahí los recursos no lo vamos a solucionar nunca.

" Debemos atajar las agresiones a sanitarios como un problema social social como hemos hecho con la violencia machista "

P. Sobre el traslado del Valle y el Provincial al Hospital Universitario, ¿será beneficiosas para los usuarios?

R. Yo creo que es como cuando vives en una casa vieja, que es tu casa de toda la vida, pero te vas a un palacio. Siempre será para bien. Al principio cuesta amoldarse, pero al final se convierte en tu hogar.