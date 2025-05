Toledo vibrará con Portela, Esténez, Kénosis y Shemá en el I Festival de Música católica 'Más allá del ruido': descubre cuándo

Toledo suma a la oferta musical para las fiestas del Corpus Christi el primer festival de música católica 'Más allá del ruido' con un cartel de renombrados artistas del panorama nacional como 'Javier Portela', 'Esténez', 'Kénosis', o 'Shemá'. Será totalmente gratuito y se celebrará en la plaza del Ayuntamiento el 21 de junio.

El evento, organizado por el Consistorio y el Arzobispado de Toledo, cuenta con la colaboración de la Delegación de Evangelización en el Ocio, Tiempo Libre y Deporte, la asociación Down Toledo, la Delegación Pastoral Juvenil de Toledo (SEPAJU) y Toledo Monumental.

'Más Allá del Ruido' nace con vocación de ser un "referente cultural y espiritual combinando el arte y el testimonio de la comunidad", señalan a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM fuentes de la organización.

Este festival "invita a redescubrir el valor de la fe en medio del bullicio cotidiano" a través de la música como herramienta para lograr un "encuentro de fe, oración y alegría compartida".

Cartel del festival.

Artistas

Desde las 20:00 horas y hasta las 02:00 de la madrugada, pasarán por el escenario reconocidos artistas de la música religiosa del panorama nacional en un festival que unirá desde el rock al rap, el estilo clásico y el contemporáneo.

Abre el cartel el reconocido Javier Portela que se ganará al público con su canción 'La salvación', "controvertida porque la amas o la odias", reconoce él mismo en sus redes sociales. Tendrá como teloneros al grupo local 'Siete Días'.

'Esténez', anteriormente conocido como 'Grilex' y su rap, enganchará al público con su nuevo estilo en el que explora géneros que van desde el pop a la rumba o al 'género urbano'.

Los hermanos Adán, Alex y Fer, componentes del reconocido 'Kénosis', ofrecerán el punto más rockero a la jornada que contrastará con la actuación de 'Shemá' con su música instrumental que varía desde el estilo clásico al contemporáneo.

Grupo Kénosis en imagen de archivo. Redes sociales del artista.

Completan el cartel los grupos 'Pro', 'Not From This World', 'Aisha Ruah' y 'James Herrera'.

Todas las actuaciones estarán presentadas por la periodista de 'Canal Diocesano de Toledo', Conchi Moreno, el comunicador argentino, Marcelo Olima, y el cantautor José Miguel Seguido.

Actividades infantiles

El festival está orientado a todos los públicos y contará con la presencia de 'foodtrucks' que servirán de refrigerio a los asistentes.

Además, el evento dispondrá de una zona para los más pequeños donde podrán participar en talleres y juegos infantiles. También promete sorpresas y sorteos entre los asistentes.