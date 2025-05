Una enfermedad rara retira del rugby al toledano David Castrejón: "Tengo dolores casi insoportables"

Hace quince años, David Castrejón corría maratones, pero unos fortísimos dolores inesperados le obligaron a dejarlo. Los médicos empezaron a estudiar el caso de este toledano de Lominchar y concluyeron que tenía una degeneración "bastante brutal" en las rodillas. Pero las pruebas revelaron que además le afectaba los hombros y, especialmente, la médula. Con los años, su mano derecha también se fue quedando rígida, hasta que se cerró completamente.

"Todo ha sido progresivo", afirma desde una silla de ruedas. Tiene el 95 por ciento de discapacidad física y sensorial, y un grado de dependencia II (sobre tres). A sus 55 años, sufre una enfermedad rara degenerativa en los huesos a la que los médicos no han puesto nombre porque la desconocen: "Solamente me dicen eso. Me han hecho muchísimas pruebas para investigar en hospitales de Madrid y Toledo, pero no han encontrado el motivo".

Ha sido el mejor jugador de España en la liga nacional de rugby en silla de ruedas en los últimos tres años, y en 2024 fue además el máximo goleador, con 352 tantos. Pero ha tenido que abandonar con pena este deporte y también el fútbol adaptado (llamado A-ball). "No puedo viajar mucho tiempo; ir sentado me perjudica y, como es una liga nacional, viajaba mucho. Al final, lo he dejado", narra.

Dolores "casi insoportables"

David tiene muchísimos dolores, "casi insoportables", y toma mucha medicación, sobre todo morfina, además de relajantes musculares y pastillas para dormir. Porque este tormento físico no le deja conciliar el sueño, apenas dos horas al día.

Recuerda que, hace cerca de seis años, le iban a implantar una prótesis completa en la rodilla izquierda, aunque las dos ya estaban para operar: "Me dijeron que iban a comenzar por una y, cuando me recuperase, la otra. Estuve dos años esperando en la lista, pero me dijeron que no, después de tener hecho el preoperativo". Entonces se movía con muletas y al año siguiente comenzó a vivir desde una silla de ruedas.

En este tiempo, sí lo han operado dos veces en cada rodilla, en hospitales de Madrid y Toledo, para quitarle trocitos de huesos que se iban desplazando, se metían entre las articulaciones y le dejaban las piernas rígidas. Pero sigue pendiente del teléfono para pasar al fin por el quirófano para que le implanten las prótesis.

"En octubre me vieron las rodillas en el Hospital Universitario de Toledo y me hicieron otro preoperativo hace cuatro meses. Si no me llaman en dos meses, van a tener que hacerme otro y, por tanto, más tiempo esperando".

Problemas de visión y audición

Es lo que teme este hombre pizpireta al que un tumor cerebral dejó ciego del ojo derecho: "Hace ocho años, estaba perdiendo visión y en una resonancia me descubrieron un tumor en el cerebro pegado a la órbita del ojo".

El panorama físico ha ido a peor porque tiene también pérdida de audición progresiva en ambos oídos. "Te oigo por teléfono porque lo tengo bien pegado a la oreja -explica-. Pero, cuando me separo de las personas, tengo que estar pendiente de la boca para leer sus labios. Soy afiliado de la ONCE porque soy sordociego; por el ojo izquierdo veo, pero el derecho lo tengo nulo".

Pese a todo, David no pierde el sentido del humor ni las ganas de seguir adelante. "Es un luchador", dice sin rodeos Román David Gómez, compañero en su equipo -Quijote Rugby Club- y otro ejemplo de superación, a quien unos atracadores dejaron en una silla de ruedas de por vida.

La baja de Castrejón, "del tío que metía los goles", mermó muchísimo la plantilla, pero la complicidad de este hombre con su club es infinita: aunque está retirado, a primeros de mayo le pidieron que participara en un partido; no habían ganado ningún partido y se jugaban evitar el último puesto.

"Les eché una mano y evitamos el farolillo rojo, algo muy importante a la hora de dar un nombre a Castilla-La Mancha y a la Federación de Deportes para personas con Diversidad Funcional de Castilla-La Mancha", resalta.

David practicando karate.

Lo que David ha retomado es su afición por el karate, que ya practicaba cuando andaba, aunque ha tenido que adaptar todos los movimientos a la silla de ruedas. Es cinturón negro primer Dan y entrena en el gimnasio Nisseishi de Illescas.

"No lo he dejado porque no es de contacto y no hay tanto peligro de caerme y hacerme daño, como sí puede suceder en el fútbol y el rugby, y como así me ha sucedido", explica. Santiago Sánchez Morato, su sensei (maestro en japonés), además de seleccionador de Parakarate en Castilla-La Mancha, ya quiere llevar a su pupilo a campeonatos.

Su gran apoyo

Se casó con Ana María -"y sigo con ella", bromea- siendo unos adolescentes. Ambos tenían 17 años cuando contrajeron matrimonio el mismo día de diciembre que bautizaron a su primer hijo, nacido en septiembre y ahora con 38 primaveras. Son padres de otro vástago, de 33, y abuelos de cinco nietos. "Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo", se ríe.

Dice que su mujer es "la pieza más importante" desde que él empezó a decaer. "Ella es en la que me apoyo, la que me viste, me corta la comida; es mis ojos, mis manos y mis pies; es la que me lleva y la que me hace todo".

Ana María también lo ayuda a ponerse de pie, ya queda su marido no tiene una lesión medular, pero no puede caminar. Y es la misma que lo acompaña en sus desfiles, porque este deportista es también modelo de ropa a pesar de los dolores.

David en su faceta de modelo.

David tiene rotulado en su calendario el 7 de julio para participar en Ibiza Inclusion Fashion Day el día de san Fermín. Aunque ahora mismo solamente hay un contratiempo que lo pudiera impedir: "Que me hayan puesto las prótesis en las piernas para quitarme los dolores. Es importantísima esta operación para tener una mejor calidad de vida que no tengo". Es lo que más desea de corazón, el mismo que le pone a todo lo que hace.