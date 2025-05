Leyla, con 6 años y un 96 % de discapacidad, no pudo renovar el DNI: la Policía quitó la rampa al furgón para soltar lastre

A Leyla le acaban de tomar las huellas de sus pequeños dedos en su casa, en el pueblo toledano de Huecas, de apenas 900 habitantes. Han sido dos policías nacionales, los mismos que ya lo hicieron hace dos años para renovar su DNI, que caducaba precisamente este viernes. "Fueron muy agradables", dice su madre, Rosa, que podrá recoger el documento en la comisaría de Toledo, a media hora en coche, a partir del próximo martes.

Con seis años, Leyla sufre Atrofia Muscular Espinal (AME), tipo 1, y tiene reconocida un 96 por ciento de discapacidad. Solamente mueve los ojos, algo los dedos de las manos y está rodeada de cables. La pequeña de cinco hermanos tiene una traqueotomía, depende de un respirador artificial las 24 horas del día, se mueve en silla de ruedas y se comunica con un ratón óptico.

El pasado lunes, la niña no pudo hacer uso del furgón policial del DNI en Fuensalida, a cinco kilómetros, porque no tiene una rampa de acceso para personas que usan sillas de ruedas. La niña no fue al colegio y su madre la llevó hasta la cuna del calzado en Castilla-La Mancha en la furgoneta adaptada de la familia. Rosa arriesgó mucho porque normalmente va acompañada cuando viaja con su hija, pero en esta ocasión iban las dos solas. "Con el temor de que pudiera pasarle algo y tuviera que detener el vehículo en la carretera", recuerda.

Esfuerzo inútil

Viajaron hasta Fuensalida porque el anuncio que difundió el Ayuntamiento de esta localidad: "La Policía Nacional se desplazará los próximos días 5 y 7 de mayo a la Casa de Cultura de Fuensalida para realizar expediciones del DNIe en la localidad. Este servicio está destinado a personas mayores con limitaciones, enfermos, niños o adultos con discapacidad o personas con dificultad para desplazarse. Todo aquel vecino interesado deberá inscribirse hasta el 2 de mayo en la Casa de Cultura".

Cuando Rosa lo vio, apuntó a su niña. Lo hizo el 28 de abril porque el DNI de su hija iba a caducar el 9 de mayo. "Otras veces habían venido a casa, pero luego tienes que ir a Toledo, a la comisaría, para recoger el carné. De esta manera", explica la madre, "el DNI me lo darían al momento". Sin embargo, su gozo en un pozo.

Un furgón sin rampa

Al llegar a Fuensalida vieron algo que no esperaban. "Me encuentro con que no es en la Casa de la Cultura, sino fuera, en un furgón de la Policía Nacional aparcado en un lateral", relata Rosa. Ella se fijó inmediatamente en el acceso al vehículo por el portón trasero, en cuyo interior se encontraba una oficina móvil, y pensó: "La silla de ruedas de mi hija, con lo grande que es y con los 70 kilos que pesa, no entra si no hay rampa".

La plataforma del furgón policial para levantar unos centímetros del suelo era insuficiente, "porque la silla de Leyla no se puede levantar como un carrito de bebé", por lo que el temor de Rosa se confirmó. "Nos tuvieron casi una hora esperando en la calle, pasando la nena frío, y al final me propusieron subirla a pulso entre la gente que había. Me negué", continúa la madre.

Su rechazo estaba justificado: había que salvar un desnivel de unos 70 centímetros de altura. "Una barbaridad. No era plan subir a pulso a mi hija porque, para empezar, la gente no tiene por qué hacerlo y, además, la silla se podía volcar", argumenta Rosa.

Este vehículo de la comisaría de Toledo, que llegó en febrero, es uno de los cerca de 50 que la Dirección General de la Policía Nacional compró para otras tantas en España. Y se gastaron alrededor de 250.000 euros en cada unidad para adaptarla al uso que se le iba a dar: expedir el DNI fuera de las dependencias policiales.

Agentes sin carné C

Como su peso superaba los 3.500 kilos, era necesario el carné C, que permite conducir camiones y vehículos por encima de esa tara y con un número de asientos no superior a nueve. Sin embargo, y ante la falta de agentes con ese permiso, la solución fue quitar lastre a una furgoneta que pesaba cerca de 4.300 kilos.

Aunque hay mecánicos en las dependencias policiales de la capital de Castilla-La Mancha, tuvieron que llevar el vehículo a un taller de referencia. Allí le sacaron la rampa para personas con discapacidad, un generador de luz de unos 200 kilos, un toldo para el verano y hasta la rueda de repuesto.

De esta manera, se logró bajar de los 3.500 kilos y cualquier agente de la comisaría de Toledo con el carné B, requisito para opositar, ya puede conducirlo. En el furgón, de la marca Mercedes y con capacidad para tres plazas sentadas, solamente va el conductor desde que comenzó a funcionar en abril. Porque la finalidad es no superar esa tara.

Dos de los tres asientos del furgón no pueden ser utilizados.

Por si acaso el furgón pincha, la rueda de repuesto va en otro coche policial que conduce un compañero cada vez que se desplazan a un pueblo. En la comisaría toledana, el neumático de grandes dimensiones ocupa los asientos traseros, donde irían detenidos, dentro de un vehículo de la marca Prius al que los agentes llaman "el coche escoba". En otras comisarías, puede ir alojado en el maletero.

La rueda de repuesto de uno de los furgones, en el maletero de un "coche escoba" de la Policía.

Lo que Leyla vivió el lunes, cuando no pudo acceder en su silla de ruedas al furgón, se puede estar dando hoy en día en otros puntos de España. Sin embargo, esta situación puede cambiar próximamente. Después de la inversión que ha supuesto quitar todos esos elementos para bajar el peso de los vehículos, la Dirección General de la Policía Nacional se va a gastar más dinero para volver a instalarlos.

Harán el curso

El motivo, según fuentes consultadas, es sencillo: varios policías en comisarías donde tienen estas furgonetas para la expedición del DNI, como la de Toledo, van a realizar el curso para obtener el carné C y poder conducir vehículos por encima de 3.500 kilos de peso.

El lunes, Rosa y su hija regresaron a casa, la madre envió un escrito a la comisaría de Toledo lamentando el episodio y la Policía Nacional le informó de que unos agentes se desplazarían este viernes a su casa para renovar el DNI de Leyla, aunque la progenitora o un familiar tendrá que viajar hasta Toledo para recoger el documento.

Desplazamientos que se habrían evitado, tanto por parte de los agentes como Rosa, si la furgoneta de la Policía Nacional hubiera tenido una rampa de acceso.