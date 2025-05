La Diputación de Toledo recuerda a la Junta que no tiene competencias en San Juan de Dios: "Lo cedemos sin problema"

El edificio de San Juan de Dios en el Casco Histórico de Toledo se ha convertido en una pelota que se van pasando las administraciones. Tras la moción del Ayuntamiento de Toledo para instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que la ponga en marcha como residencia de ancianos, y ante la contestación de ésta de que sea la Diputación quien costé los gastos, ahora desde el palacio provincial dicen que no tienen competencias ni financiación.

La polémica vuelve a rodear al edificio de San Juan de Dios en el Casco Histórico de Toledo cerrado y sin uso desde hace 20 años. El inmueble es propiedad de la Diputación. Ayuntamiento de Toledo y Diputación acordaron que, dentro del 'Plan Emerge' que el Gobierno municipal lleva a cabo, se construiría un hotel de 54 habitaciones. El edificio no recobrara así su uso inicial de residencia de ancianos para el Casco Histórico.

Tras la presión vecinal y de los grupos políticos de la oposición municipal, incluidas las reticencias del socio de Gobierno, el grupo Vox, el Ayuntamiento decidió echar marcha atrás con el hotel. En una moción al pleno instó a la Junta de Comunidades a, en un plazo de dos meses, señalar si estaría dispuesta a costear la residencia, a lo que contestó que la Diputación tiene fondos económicos para hacerlo.

La Diputación se ha manifestado. Dice que no tiene ni fondos ni competencias para ello y alega que está dispuesta a ceder a la Junta de Comunidades "sin ningún tipo de problema" el edificio para que el Gobierno regional desarrolle una residencia.

Cesión a la Junta

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, se ha pronunciado así a preguntas de los medios durante la romería del Valle donde ha señalado que cada administración tiene competencias "claramente definidas" y que estas no le corresponden. "Si tiene interés la Junta, que sí tiene competencias", cederían "sin problema" el inmueble y que la administración regional desarrolle una residencia "o aquel otro uso que quieran dar".

"Nosotros estamos dispuestos a apoyar al Ayuntamiento de Toledo en todo aquello que sea necesario, pero también es claro que las administraciones tenemos unas competencias y esas competencias las tenemos que respetar, porque para eso también tenemos una financiación adecuada para ejercer las competencias que tenemos cada uno", ha subrayado.

La portavoz provincial se ha mostrado dispuesta a la recuperación del edificio de San Juan de Dios, dentro del proyecto 'Toledo Emerge' del Ayuntamiento. Ha señalado que el uso planteado "se puede ampliar, no es incompatible con ningún otro, y estamos dispuestos a apoyar al Ayuntamiento en todo lo que sea necesario".

Lo que no se permite la Diputación es que un edificio declarado BIC, "un bien tan importante siga cerrado y sin vida". "Lamentablemente, eso es lo que ha ocurrido durante muchos años: se cerró la residencia, no se le dio ningún uso y el edificio ha permanecido abandonado. Esa situación no puede prolongarse más", ha insistido.

Toledo Emerge

El alcalde, Carlos Velázquez, ha insistido en que el edifico se incluye en el proyecto 'Toledo Emerge' para rehabilitar y poner en uso 5 edificios del Casco Histórico en desuso. Señala que, la Diputación, es la que "propone los distintos usos que pueden tener esos edificios", que es el objetivo del Ayuntamiento: "dar uso a esos edificios" para trabajar "por un Casco vivo".

"Lo que queremos nosotros es que tenga un uso y no estamos eligiendo por desgracia entre residencia y hotel", ha comentado. A su vez, ha recordado que el Gobierno municipal tramita un Plan Especial de Reforma Interior para que ese uso sea compatible". "Hay tiempo para que haya otros usos", ha señalado.