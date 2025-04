Farmacias sin suministro, gasolineras y supermercados con la persiana echada: el caos del ‘apagón’ eléctrico en Toledo

Los mensajes de los grupos de mensajería instantánea empiezan a correr como la pólvora. Son las 12:38 de la mañana cuando algunos usuarios alertan ya de la situación: “Se ha ido la luz por la calle Ancha”, relata un vecino. “También por la zona de las Cortes”, dice otro. La farmacia, el supermercado, los restaurantes de la zona del Casco, e incluso el servicio de lavandería automática de la calle Descalzos frenan su actividad en seco. Las gasolineras viven "un auténtico caos".

Según ha constatado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM la mayor preocupación se da en las farmacias. “Los pacientes se quedan sin medicación”, señalan en la de Santo Tomé. No por falta de suministros, alegan, sino por no poder comprobar electrónicamente el contenido de sus recetas.

Para asegurar la mercancía no abren la puerta de los frigoríficos “las cámaras pueden aguantar porque desde que se ha ido la luz no las hemos abierto”. El problema no es ese, “es no saber qué medicamentos les podemos dar”, inciden.

El supermercado Carrefour de la calle Trinidad tiene la persiana a medio cerrar. “Todo el mundo pretende entrar, pero no les podemos dejar pasar”, comenta la encargada. “Es mucha incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así”, señala preocupada.

El supermercado Carrefour de la calle Trinidad ha cerrado antes de su hora habitual. Lola Vázquez

Relata que las cámaras están “llenas”. “Imagina los congelados que hay, fruta y de todo”, explica. Por esto, estima que las pérdidas económicas pueden ser “importantes”. “Pueden ser mucho dinero en pérdidas. "Sólo imagina el dinero que hemos perdido con las ventas que no hemos realizado desde las 12:00 de la mañana”, comenta.

El establecimiento 'chino' de San Cristóbal directamente ha cerrado sus puertas a los clientes ante la avalancha de personas que reclamaban sus servicios.

El establecimiento chino de San Cristóbal ha cerrado la puerta a los clientes.

La cafetería – restaurante ‘El Delfín’, que ofrece habitualmente comidas para grandes grupos de turistas dice que no les podrá dar cobertura. “Estamos colapsados, no podemos atender a más gente. No tenemos luz, no tenemos cámaras. No podemos lavar las cosas ni hacer café”, argumenta.

Sobre las pérdidas económicas señala su propietario que “pueden ser cuantiosas” porque hemos tenido que anular los grupos de comidas e indica que hablarán con el seguro cuando hayan contabilizado las pérdidas.

Reunión telemática

En la puerta del Colegio de Arquitectos de Toledo junto a la plaza de Juego de Pelota se arremolinan varias personas en la puerta. Con su teléfono móvil en la mano y estirando el brazo buscan puntos de cobertura.

Cuando se ha producido el apagón se encontraban celebrando una Junta General Extraordinaria “para aprobar un punto muy importante”. “Teníamos 70 personas en una reunión telemática. Estaban conectadas y nos hemos quedado sin luz. No tenemos ningún medio para poder enviar información”, comenta la vicepresidenta y el tesorero.

Las tiendas de damasquino del entorno echan el cierre. Son “muchos” los grupos de turistas que tendríamos comprando. “No podemos utilizar los datáfonos, no podemos abrir la caja y tenemos un jaleo tremendo”, se lamentan.

El toque de humor lo pone un hombre a la puerta del servicio de lavadoras automático ‘Open Blue’ de la calle Descalzos. Estaba realizando la colada “porque no tengo lavadora en casa” cuando se ha producido el ‘apagón’. “He intentado ponerme en contacto con Open Blue, pero no había manera”, lamenta. “Ahí tengo la lavadora con la ropa puesta, pero no me la puedo llevar porque está mojada y pesa un montón”, comentaba entre risas.

Gente nerviosa

La movilidad ha sido complicada a lo largo y ancho de la capital. Sin suministro eléctrico en la red de semáforos, las gasolineras se encuentran también con situaciones “caóticas”. Es el caso de la ubicada en el Polígono Industrial de la calle Jarama, 2.

Gasolinera en la calle Jarama del Polígono Industrial de Toledo.

En ella, su encargada, describe “un auténtico caos”. Sostiene que “la gente estaba muy nerviosa”. “Ha sido un caos total. La gente no entiende que todo va con luz, que las tarjetas no funcionan”, explica. “He visto a la gente muy atacada, muy nerviosa y con muchas prisas”.

A la puerta del establecimiento con los vehículos estacionados junto a los surtidores, un grupo de personas charla. Se trata de cuatro clientes que no pueden mover sus vehículos y, ante la falta de gasóleo para llegar a sus destinos, consumen refrescos y un refrigerio a la sombra. Algunos llevan 3 horas en esa situación.

Es el caso de Álvaro. Comenta que viaja a Talavera de la Reina y que “con lo que me queda en el depósito me puedo quedar tirado en 5 minutos”. Conchi bebe un refresco junto a su compañero de fatigas. También viaja a Talavera con su propio vehículo. “No llegamos a Talavera. Sólo podemos quedarnos aquí. Es el mejor sitio que hemos encontrado para que se restablezca el fluido eléctrico”.

Benigno viaja a Consuegra. También tiene miedo de quedarse sin gasóleo. “No hay gasolineras abiertas. Están sin luz. No funcionan”, se lamenta. Además, ante la posibilidad de buscar alguna que tenga placas solares y generadores, se pregunta “dónde están” porque tampoco puede consultarlo en su móvil.

Garaje abierto en el Casco Histórico de Toledo ante la falta de suministro eléctrico.

Garajes abiertos

La falta de suministro eléctrico se ha percibido también en varios bloques de vecinos. Desde Santa Bárbara al Casco, varios garajes comunitarios mostraban sus puertas abiertas de par en par. Sin luz, obviamente. En algunos se podían observar métodos algo caseros para que la puerta se mantuviera abierta.